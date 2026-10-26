Породична завјера: Намамила мужа лажним помирењем, њен брат га изрешетао са седам метака

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетдвогодишњи Метју Рестели вјеровао је да би пут из Калифорније у Јуту могао да буде нови почетак за њега. У јулу 2024. године пошао је за супругом Кетрин и њихово двоје дјеце, који су у то вријеме живјели код њене мајке.
Њихов однос пролазио је кроз тежак период, али Метју се надао да ће успјети да спасу брак.
Није ни слутио, међутим, да иза његовог доласка стоји далеко језивији план. Кетрин се, према каснијем признању, договорила са својом мајком Трејси Грист и братом Кевином Елисом да га убију. Мушкарац је на крају 12. јула 2024. стигао у таштину кућу у граду Американ Форк. Неколико минута касније био је мртав.
Како је пренио портал Пипл, Метју је допутовао у Јуту како би покупио супругу и дјецу и вратио се с њима у Калифорнију. Кетрин му је, према сопственом свједочењу, створила утисак да је спремна на помирење и да жели да се с дјецом врати кући. Када је увече стигао у кућу Гристове, његов шурак Елис запуцао је на њега. Према наводима тужилаца, погодио је Метјуа укупно седам пута. Породица је потом тврдила да је Елис поступио у самоодбрани. Метју је, према њиховој верзији, ушао у кућу с ножем, због чега је Елис одлучио да пуца.
Истражитељи су, међутим, почели да проналазе неслагања у овој верзији. Метју је био љеворук, а нож је држао у десној руци. Поред тога, имао је прострелну рану управо на десном зглобу. Тужиоци су на крају тврдили да је Метју намамљен у кућу ненаоружан, а да му је нож неко ставио у руку тек након пуцњаве. Тиме је требало да се створи утисак да је Елис само реаговао на непосредну опасност.
All the gunshot wounds to Matthew Restelli. #traceygrist #kathrynrestelli #matthewrestelli https://t.co/fte7kpo2Et— Jay (@jaybronious) April 15, 2026
Према Кетрининим ријечима, цијели план је почео да се рађа након што је у јуну 2024. отишла с дјецом из Калифорније и остала код своје мајке у Јути. Тамо је са својом породицом разговарала о начинима да оконча брак.
- Покушавали смо да смислимо како да се извучемо из тог брака - свједочила је Кетрин током суђења својој мајци у априлу 2026. године. Такође је навела да се плашила да би могла да изгуби дјецу.
Како је рекла, Гристова је убиство Метјуа у почетку споменула као шалу. Из разговора се, међутим, постепено развио стварни план. У његову припрему се касније укључио и Елис. Породица је тако почела да припрема кућу за Метјуов долазак. Из дневне собе су склонили играчке, намјештај прекрили прекривачима, а са улаза уклонили мрежаста врата како би лакше ушао унутра. Кетрин је уједно навела да је њена мајка имала припремљен нож који је планирала да употреби након пуцњаве како би инсценирала самоодбрану.
Кетрин је уједно имала задатак да се постара да Метју заиста дође у кућу. Говорила му је да је спремна да поправи однос и да се заједно с дјецом врати у Калифорнију. У његово возило поставила је уређај за праћење, а током цијелог пута одржавала је контакт с њим. По доласку му је рекла да су врата откључана и да може слободно да уђе. Према њеном свједочењу, дјеци је дала мелатонинске бомбоне како би чврсто спавала.
Непосредно прије напада, Кетрин је почела да сумња и рекла мајци да више не жели да учествује у плану. Гристова јој је, према њеним ријечима, одговорила: "Свеједно ми је. Ипак ћу то урадити."
- Свјесна сам да је требало да учиним више како бих то спријечила - изјавила је Кетрин касније.
Дан прије Метјуове смрти, Кетрин се обратила и адвокату за разводе у Калифорнији. Жељела је да сазна шта би се десило ако би окончала брак док борави у Јути. Према сопственом свједочењу, сазнала је да не може тек тако да пресели дјецу у другу савезну државу и да би вјероватно морала да се врати у Калифорнију док се не донесе одлука о старатељству.
Kathryn Restelli takes the stand and details the planning of her husband, Matthew Restelli’s ambush and murder. Kathryn called Matthew in order for her and her mom, Tracey Grist, to set up and facilitate Matthew’s murder. https://t.co/DPxXTsjqp2— Court TV (@CourtTV) April 14, 2026
У јулу 2025. Кетрин је, у оквиру нагодбе с тужилаштвом, признала кривицу за убиство, завјеру с циљем извршења убиства и кривично дјело у вези с употребом ватреног оружја. Тужилаштво је на основу нагодбе одбацило двије оптужбе за насиље у породици у присуству дјетета и оптужбу за ометање правде.
У септембру 2025. осуђена је на казну од једне до 15 година за убиство и на још једну у истом трајању за заверу. За дјело повезано с ватреним оружјем добила је од пет година до доживотног затвора. Према писању медија КСЛ, пријети јој најмање шест година затвора. Дио споразума била је и сарадња с тужилаштвом, па је Кетрин свједочила и против свог брата и против мајке.
Елис је у марту 2026. осуђен за убиство на казну од 15 година до доживотног затвора. Суд му је истовремено изрекао казне за ометање правде, насиље у породици у присуству дјетета, куповину или пренос опасног оружја и посједовање контролисаних супстанци. Казне мора да издржава узастопно. У априлу је Кетрин поново сведочила, овог пута на суђењу својој мајци. Гристова је негирала учешће у плану, али ју је порота у јуну 2026. прогласила кривом за убиство, завјеру и друга кривична дјела.
Судија јој је изрекао максималне казне за сва дјела: за убиство од 15 година до доживотног затвора, за завјеру с циљем извршења убиства од једне до 15 година, а за ометање правде још једну казну од једне до 15 година затвора. За двије пресуде у вези с насиљем у породици у присуству дјетета досуђено јој је до пет година за сваку. Све казне мора да издржава узастопно. Судија је Гристову притом означио као "мозак" читавог плана и препоручио да јој се никада не разматра условни отпуст, преноси час.ск
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