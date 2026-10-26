Завршено бетонирање тунела за ХЕ Дабар

Аутор:АТВ редакција
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Избетонирана је посљедња кампада главног доводног тунела ХЕ Дабар.
Главни радови су завршени, а остале су још финесе, попут чишћења тунела, постављања помоћних ограда, и асфалтирање.
„Данас завршавамо посљедњу кампаду бетонирања на хидротехничком тунелу ХЕ Дабар, који спаја Невесињско поље и Водостан, који представља главни, доводни тунел и будућој ХЕ Дабар. Ово је један изузетан подухват и то не само Електропривреде него и инжињерски и ово је један тимски рад не само појединих већ свих и инвеститора и извођача и Владе Републике Српске, предсједника Српске као и локалних заједница“, рекао је за АТВ директор Хидроелектране ХЕ "Дабар" Данило Илић
Како он наводи, данас је дошло до финализације радова, односно, остале су поједине финесе, али главни дио посла је завршен.
„Остаје чишћење тунела, завршне ограде и асфалтирање. Остали објекти се настављају градити, а то је други уговор са кинеском компанијом. Кинези већ раде на Водостану гдје завршавају ископе и у овој мјесецу крећу да раде на осталим објектима“, рекао је Илић.
Завршетак радова симболично је прослављен уз ватромет, који је обасјао тунел ХЕ Дабар.
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