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Више од 400 стручњака припрема мјере за развој Српске

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26.10.2026 15:54

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Трећа сједница Савјета за развој, који треба да припреми сет системских мјера за даљи развој Републике Српске, одржана је данас у Сједишту Владе Републике Српске у Бањој Луци, уз учешће предсједника Владе Саве Минића.
Фото: Ustupljena fotografija

Трећа сједница Савјета за развој, који треба да припреми сет системских мјера за даљи развој Републике Српске, одржана је данас у Сједишту Владе Републике Српске у Бањој Луци, уз учешће предсједника Владе Саве Минића.

Како је наглашено, Савјет ће ускоро изаћи са са конкретним приједлогом системских мјера у више области, на основу широких, вишемјесечних консултација у којим је учествовало више од 400 експерата из 14 области.

Премијер Минић поздравио је активности Савјета на развоју конкретних, развојних мјера које могу допринијети развоју друштва у више области.

"Ово је плод рада стручњака из разних области који већ мјесецима раде на идентификовању проблема и конкретним приједлозима за њихово рјешавање. Иза нас су мјесеци преданог рада, у којим је, на 16 округлих столова, учествовало више од 400 људи разних профила, од агронома, пољопривредника, привредника спортиста, универзитетских професора", истакао је Минић.

Током рада Савјета, издвојени су приоритети за развој нових пројеката у сљедећим областима: технолошког унапређења привреде, дигитализације јавне управе, мјере за побољшање стања у прехрамбеној индустрији, туризму, спорту и културу, као и низ приједлога за системску подршку младима.

Савјет за развој, одлуком Владе, оформљен је у фебруару ове године као савјетодавно тијело, са задатком да предлаже и подстиче развојне приоритете Републике Српске и савјетује Владу о томе како да их оствари.

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Тагови :

Савјет за развој Српске

Саво Минић

Република Српска

Влада Републике Српске

стручњаци

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