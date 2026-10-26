Жупљанин: Пуштање Јашаревића на слободу без безбједносних гаранција пријетња за грађане

Аутор:АТВ редакција
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Пуштање на слободу осуђеног терористе Мевлида Јашаревића без јавних безбједносних гаранција и јасног институционалног надзора представља пријетњу по безбједност грађана БиХ и огољује све слабости домаће казнене политике према радикалној исламизацији, изјавио је стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.
"Након што је ослобођен оптужби за пријетње затворском особљу током издржавања казне у затвору у Војковићима, Јашаревић ће се наћи на слободи по истеку петнаестогодишње казне за терористички напад на Амбасаду САД у Сарајеву 2011. године", навео је Жупљанин.
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Мевлид Јашаревић од сутра на слободи
Он је истакао да овај случај отвара озбиљно питање да ли се затворском казном уопште постигла сврха кажњавања и да ли је извршилац ресоцијализован.
Према његовим ријечима, у то је тешко вјеровати с обзиром на оптужницу за нова кривична дјела почињена иза решетака, а још озбиљније је питање ко ће надзирати његово понашање на слободи и на који начин.
"Док се у озбиљним земљама тероризам кажњава далеко строже, од доживотног затвора до робије од 20 до 40 година, постојећа казнена политика у БиХ кривично дјело тероризма третира на нивоу класичног убиства, при чему се практично стимулише и толерише чињење нових деликата током извршења казне", рекао је Жупљанина.
Он је додао да процес Јашаревићеве социјализације и процјена његове опасности по друштво остају потпуна непознаница, јер јавност о томе није обавјештавана.
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Према његовим ријечима, одговоре на ова питања морају хитно да дају надлежни из затворске установе, као и правосудни и безбједносни органи у БиХ.
"До тада грађани могу само да вјерују у Божију помоћ, иако би оваква лица и након изласка на слободу морала бити под строгим стручним и професионалним друштвеним надзором, све док се не добију потребне гаранције за њихову потпуну рехабилитацију", закључио је Жупљанин.
Суд БиХ изрекао је данас првостепену пресуду Мевлиду Јашаревићу, кога је ослободио оптужбе да је у затвору у Војковићима пријетио особљу и покушао га спријечити у вршењу службених радњи.
У оптужници се наводи да су се инциденти догодили у новембру и децембру 2024. године у Заводу за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера, гдје Јашаревић издржава затворску казну на основу раније пресуде Суда БиХ.
Апелационо вијеће Суда БиХ осудило је 20. новембра 2013. године Јашаревића на 15 година затвора због кривичног дјела тероризма јер је 2011. године из аутоматске пушке пуцао на Амбасаду САД у Сарајеву.
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Сутра му истиче петнаестогодишња затворска казна, због чега би ове седмице могао бити пуштен на слободу.
(Срна)
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