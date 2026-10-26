Више нафте стиже на тржиште: Да ли то значи и јефтиније гориво?

Аутор:АТВ редакција
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Према прелиминарним подацима аналитичке компаније Кплер, у недјељи завршеној 18. октобра на свјетско тржиште испоручивано је око 24 милиона барела нафте дневно, више од предратних 23,3 милиона барела.
Опоравку је допринио импровизовани систем транспорта под заштитом Сједињених Америчких Држава, као и коришћење алтернативних праваца за извоз нафте. Ипак, тржиште остаје нестабилно.
Цијена сирове нафте Брент у петак се кретала око 114,90 долара по барелу, јер трговци страхују да би се напетости у Ормуском мореузу могле поново појачати.
Иако је смањена иранска контрола над овим важним поморским пролазом, промет нафте кроз сам мореуз још није достигао предратни ниво.
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Очекује се да ће у октобру достићи око 82 одсто ранијег обима, односно приближно 14 милиона барела дневно.
Значајан део нафте из Персијског залива зато се превози алтернативним рутама. Према процјенама компаније Кплер, око 40 одсто нафте која напушта залив транспортује се, између осталог, нафтоводима који заобилазе мореуз.
Таква рјешења, међутим, доносе додатне логистичке компликације и веће трошкове.
Проблем није само у транспорту сирове нафте. Прерађени производи, попут дизела и сировина за петрохемијску индустрију, теже се превозе, а могућности за коришћење алтернативних праваца су ограниченије.
Ни претовар нафтних деривата с једног брода на други није једноставан због ризика од контаминације.
Због тога се опоравак извоза сирове нафте не одражава аутоматски на цијене горива. Велепродајне цијене бензина и дизела и даље расту, поништавајући дио ефекта стабилизације на тржишту сирове нафте.
Посљедица је да возачи и даље плаћају више на бензинским станицама, док су скупљи и лож-уље и гас.
Док год транспортни правци остају неизвесни, а испоруке прерађених деривата отежане, значајнији пад цијена горива није загарантован, преноси Б92.
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