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Отворен штанд Српске на Међународном сајму књига у Београду

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26.10.2026 14:41

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Сајам књига у Београду
Фото: Уступљена фотографија

Данас је свечано отворен штанд Републике Српске на 69. Међународном сајму књига у Београду.

Овогодишње представљање, под мотом “Постојати. Носити идентитет", посвећено је обиљежавању 65 година од додјеле Нобелове награде Иви Андрићу, великом писцу чије је дјело оставило дубок траг у нашој и свјетској књижевности.

Овај наступ је прилика да представимо богатство наше књижевне баштине, савремено стваралаштво и посвећеност очувању српског језика, ћирилице и културног идентитета.

Књига је чувар нашег памћења, језика и традиције, а улагањем у књижевност и културу чувамо вриједности које нас обликују. Ове године Републику Српску представља 37 издавача са 100 издања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сајам књига Београд

Међународни сајам књига Београд

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