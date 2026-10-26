Отворен штанд Српске на Међународном сајму књига у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Данас је свечано отворен штанд Републике Српске на 69. Међународном сајму књига у Београду.
Овогодишње представљање, под мотом “Постојати. Носити идентитет", посвећено је обиљежавању 65 година од додјеле Нобелове награде Иви Андрићу, великом писцу чије је дјело оставило дубок траг у нашој и свјетској књижевности.
Овај наступ је прилика да представимо богатство наше књижевне баштине, савремено стваралаштво и посвећеност очувању српског језика, ћирилице и културног идентитета.
Књига је чувар нашег памћења, језика и традиције, а улагањем у књижевност и културу чувамо вриједности које нас обликују. Ове године Републику Српску представља 37 издавача са 100 издања.
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