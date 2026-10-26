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Ево ко је ухапшен у акцији ”Терминал”: ”Пао” командир и четири полицајца

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26.10.2026 15:17

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Акција Терминал 3
Фото: МУП РС

У акцији ”Терминал” ухапшен је командир станичног одјељења полиције у Орахови код Градишке Бојан Шиник, те четворица њему подређених полицајаца, сазнаје АТВ.

У питању су Ведран шобота, Мирко Гачић, Славиша Шиник и њихов колега Исмет.

Сви су осумњичени да су дужи временски период приликом контроле саобраћаја возаче доводили у заблуду говорећи им да у службеним евиденцијама имају прекршаје, које ће им за одређени износ обрисати. Према незваничним информацијама осумњичени су, у зависности од ситуације, за ”брисање прекршаја” од возача узимали од 20 КМ до 100 евра.

Хапшен за вријеме пандемије корона вируса

Иначе, Бојан Шиник је хапшен и 2020. године за вријеме пандемије корона вируса због сумње да је заједно са четворицом полицајаца узимао новац од више возача камиона. Наиме, њима се на терет стављало да су прилазили возачима који су у близини граничног прелаза излазили из кабина и говорили им да тиме крше полицијски час. Потом би им тражили новац да би им ”опростили” прекршај, иако никакав прекршај нису починили.

Акцију ”Терминал” су спровели Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и ПУ Градишка у сарадњи са Окружним јавним тужилаштвом у Бањалуци.

Возаче доводили у заблуду

”Ухапшено је пет полицијских службеника због сумње да су починили кривична дјела злоупотребе службеног положаја или овлашћења. Истрагом се дошло до основа сумње да су приликом контроле учесника у саобраћају доводили возаче у заблуду, тврдећи да се у службеним евиденцијама МУП-а Републике Српске воде као починиоци прекршаја. Том приликом су од њих захтијевали и примали противправну новчану корист како би их ослободили санкционисања за прекршаје које нису ни починили и извршили њихово брисање из службених евиденција”, саопштио је МУП Српске.

Против осумњичених полицајаца биће покренут унутрашњи поступак и биће суспендовани до окончања поступка.

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Тагови :

акција Терминал

Ухапшени полицајци

Градишка

Орахова

МУП Републике Српске

варали возаче

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