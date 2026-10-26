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Враћа се Јаник Синер

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26.10.2026 16:27

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Ђоковић и Синер Вимблдон 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Велике вијести стижу из тениског свијета, на сцену се враћа Јаник Синер!

Посебну тежину цијелом догађају даје присуство најбољег тенисера свих времена Новака Ђоковића, који предводи импресивну листу званица у Саудијској Арабији.

Поред српског аса и Синера, на списку учесника налазе се и Карлос Алкараз, Александер Зверев, Тејлор Фриц, Алекс Де Минор, као и талентовани Лернер Тијен.

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Тагови :

Јаник Синер

тенис

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