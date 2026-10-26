Враћа се Јаник Синер

Аутор:АТВ редакција
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Велике вијести стижу из тениског свијета, на сцену се враћа Јаник Синер!
Посебну тежину цијелом догађају даје присуство најбољег тенисера свих времена Новака Ђоковића, који предводи импресивну листу званица у Саудијској Арабији.
Поред српског аса и Синера, на списку учесника налазе се и Карлос Алкараз, Александер Зверев, Тејлор Фриц, Алекс Де Минор, као и талентовани Лернер Тијен.
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