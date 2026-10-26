Потврђено за АТВ: Јашаревић не излази на слободу, САД траже екстрадицију

Аутор:Славиша Ђурковић
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Сједињене Америчке Државе затражиле су од БиХ изручење Мелвида Јашаревића, који је осуђен на казну од 15 година затвора због терористичког напада на Амбасаду САД 2011. године.
Он ће бити спроведен сутра у Суд БиХ гдје ће му бити одређен екстрадициони притвор.
Ову информацију за АТВ потврђује адвокат Јашаревића Алма Табаковић.
"То је нешто за шта сам ја обавијештена данас пред крај радног времена", каже Табаковић.
Против Јашаревића се води кривични поступак пред америчким правосуђем које је 2012. године подигло оптужницу пред судом у округу Колумбија, који га терети за покушај убиства службеника и запосленик у америчкој Амбасади у Сарајеву.
Табаковић понавља да је Јашаревић одлежао за тај тероризам и да ће то бити уједно и теза одбране.
"То ће бити дио онога што ће одбрана да изнесе као своју тезу на том рочишту. То је нешто што ми сматрамо да је незаконито да се тражи послије чињенице да је он добио казну од 15 година коју је одлежао и сутра треба да изађе на слободу", каже Табаковић.
Мелвид Јашаревић нема држављанство БиХ, тако да нема препрека за његово изручење.
Јашаревић је у новембру 2013. године правоснажно осуђен на 15 година затвора због терористичког напада на Амбасаду САД у Сарајеву.
Према пресуди, као припадник вехабијске заједнице у Горњој Маочи, одлучио је да изврши терористички напад како би изразио незадовољство положајем те и сличних заједница, али и муслимана у БиХ, Европи и свијету.
Један од његових захтјева био је повлачење НАТО снага из Авганистана, а упућивао је и пријетње грађанима САД и Њемачке.
Напад је извршио 28. октобра 2011. године, око 15.30 часова, када је из аутоматске пушке отворио ватру на зграду америчке Амбасаде у Сарајеву.
Пуцао је око 50 минута, а према судској пресуди испалио је укупно 105 метака. Том приликом тешко је ранио припадника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, погодивши га у обје ноге.
Током напада пуцао је и у правцу мјеста на којима су се налазили полицијски службеници који су обезбјеђивали Амбасаду, док је истовремено пријетио и њеним запосленима.
Напад је окончан након интервенције припадника Специјалне јединице МУП-а Кантона Сарајево, који су га онеспособили и ухапсили.
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