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УН: Могућа независна стратешка ревизија ОХР-а

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25.10.2026 17:50

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ОХР
Фото: ATV

Савјет безбједности УН могао би на полугодишњој дебати о БиХ 30. октобра да предложи независну стратешку ревизију ОХР-а, укључујући преостале функције канцеларије и напредак ка испуњавању циљева и услова "5+2".

Током сједнице разматраће се актуелна политичка и безбједносна ситуација у БиХ, примјена Дејтонског мировног споразума, као и гласање о продужетку мандата европске мировне мисије ЕУФОР Алтеа прије њеног истека, наводи се на сајту УН.

Како се наводи, кључно питање остаје будућност ОХР-а.

"Управни одбор Савјета за имплементацију мира још увијек није постигао договор о насљеднику Кристијана Шмита, остављајући Луиса Кришока као вршиоца дужности, док дуготрајне подјеле остају око легитимитета, овлашћења и евентуалног затварања ОХР-а", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се истиче да би једна од опција била да Савјет усвоји изјаву којом се подстиче Савјет за имплементацију мира да заврши процес сукцесије и потврђују услови утврђени у оквиру "агенде 5+2" за затварање ОХР-а.

Такође, како се наводи, заштита уставног поретка БиХ и одржавање стабилности су кључна питања.

Раније је из ОХР-а потврђено да вршилац дужности високог представника, амерички дипломата Луис Кришок, неће путовати на засједање у Њујорк.

ОХР је објавио да иако Кришок има сва законска овлашћења – укључујући обавезне дужности извјештавања у вези са спровођењем Дејтонског мировног споразума – он неће лично присуствовати предстојећој сједници.

Умјесто тога, редован шестомјесечни извјештај о ситуацији у БиХ већ је достављен генералном секретару УН ради формалне дистрибуције директно чланицама Савјета безбједности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ОХР

Савјет безбједности УН

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