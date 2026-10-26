Објављена нова АТП листа: Ево на ком је мјесту Новак Ђоковић

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је 12. мјесто на најновијој АТП листи са 3.090 бодова.
Италијан Јаник Синер је на првом мјесту, на другом Нијемац Александар Зверев, а на трећој позицији налази се шпански тенисер Карлос Алкараз.
Међу првих 10 налазе се још амерички тенисер Бен Шелтон, Рус Данил Медведев, Флавио Коболи из Италије, Канађанин Феликс Оже Алијасим, Француз Артур Фис, Американац Френсис Тијафо и аустралијски тенисер Алекс де Минор.
Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић напредовао је за једно мјесто и сада је 58. на АТП листи, док је Хамад Међедовић 78. тенисер свијета.
Ласло Ђере је 136. на АТП листи, а Душан Лајовић је на 162. позицији.
(Срна)
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