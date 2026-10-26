Пет повријеђених у тешком судару у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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У судару три возила у мјесту Маоча код Брчког повријеђено је пет лица, од којих су два задржана у брчанској болници.
Код возача једног "голфа" утврђено је 1,45 промила алкохола у крви и да је возилом управљао прије стицања права на управљање. Код остала два учесника није утврђено присуство алкохола у крви.
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Полиција у Брчком је током викенда из саобраћаја искључила 16 возача и возила, од којих девет због вожње под дејством алкохола, два због управљања без возачке дозволе, те једног возача за вријеме трајања забране управљања.
Четири возача искључена су из саобраћаја због неправилног транспорта терета.
Због нарушавања јавног реда и мира ухапшена су два лица из Брчког, док су против још два лица покренути прекршајни поступци.
Евидентиране су и три крађе.
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