АИ компанија на суду због коришћења Елвисових пјесама: Власници права траже 41 милион долара

Аутор:АТВ редакција
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Пјесме једног од најпознатијих музичара у историји нашле су се у средишту новог спора око вјештачке интелигенције и ауторских права. Група "Аутентик Брендс", која посједује права на музику и лик Елвиса Прислија, тужила је АИ компанију "Антропик" због наводног коришћења 274 његове пјесме за тренирање модела без дозволе.
Тужба је поднета у петак, а тражи се одштета од 150.000 долара за сваку песму за коју је прекршено ауторско право, што укупно износи око 41 милион долара. Међу дјелима на које се тужба односи налазе се "Can't Help Falling in Love", "Аll Shook Up" и "A Little Less Conversation".
У тужби се наводи да је "Антропиков" модел вјештачке интелигенције "Клод" стварао садржај којим се крше ауторска права на пјесме из различитих музичких каталога доступних на интернету. Главни адвокат тужилаца Ричард Буш навео је да је тужба покренута ради заштите ексклузивних права на музичка дела од компаније за коју тврди да је изградила пословни модел на кршењу ауторских права у невиђеним размјерама.
Тужиоци такође тврде да је "Антропик" увео механизме за ограничавање генерисања музичког садржаја којим се крше ауторска права, али да су се они показали неефикасним. Према наводима из тужбе, компанија је била свесна њихових недостатака, али је наставила са спорним поступањем.
Компаније које развијају вјештачку интелигенцију већ су се суочавале са тужбама због наводног кршења ауторских права, укључујући поступке које су покренули Америчко удружење дискографске индустрије (RIAA) и музичке издавачке куће попут "Сонија", "Јуниверзала" и "Варнер рекордса".
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Ипак, случај Елвиса Прислија представља један од првих великих правних спорова који је директно покренула заоставштина умјетника против компаније која развија вештачку интелигенцију. Исход тужбе могао би да утиче на будућа правила о коришћењу постојећих музичких каталога за тренирање модела.
Платформе за генерисање музике помоћу вјештачке интелигенције анализирају велике количине пјесама како би научиле карактеристике звука, структуру и израз пјесама. На основу тога корисницима омогућавају да помоћу текстуалних или говорних упутстава стварају нову музику, преноси РТ Балкан.
Бројни музичари су више пута изражавали забринутост због коришћења њихове музике и гласова за тренирање модела без њихове дозволе. Такође страхују да би музика генерисана вјештачком интелигенцијом могла да потисне дјела која стварају људи.
Поједини ботови креирани путем вјештачке интелигенције почели су и да се лажно представљају као стварни, живи извођачи на платформама за стримовање музике. Прошле недјеље музичка платформа "Спорифај" је саопштила да је током претходне године уклонила око 50 милиона пјесама које се сматрају нежељеним садржајем генерисаним вјештачком интелигенцијом из препорука које приказује корисницима, преноси "Гардијан".
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