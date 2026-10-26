Хор "Бањалучанке" освојио златну медаљу на такмичењу у Италији

Аутор:АТВ редакција
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Женски камерни хор "Бањалучанке" из Бањалуке освојио је златну медаљу у категорији традиционалне музике на реномираном 23. Интернационалном хорском такмичењу "Венеција ин музика" у Италији.
Под умјетничким руководством композитора и диригента Младена Матовића хор "Бањалучанке" је наступио као једини представник Републике Српске и БиХ на овом значајном међународном такмичењу, које је ове године окупило етаблиране хорске ансамбле из Румуније, Њемачке, Јужне Кореје, Пољске, Естоније, Хрватске, Италије и Чешке.
Такмичење је од 23. октобра одржано у јединственом здању катедрале Светог Стефана, док су као солисти ансамбла наступили Жаклина Глигорић, Јелена Вулин, Марија Поповић, те у двије нумере и инструменталисти Младен Јанковић /клавир/ и Андреј Петковић /перкусије/.
Матовић је истакао да је, након освајања златне медаље и побједе у истој категорији у Финској, ово друго велико признање за хор "Бањалучанке" у овој години.
"Срећни смо и поносни што смо на још једном значајном такмичењу задржали континуитет квалитетних такмичарских наступа на интернационалној хорској сцени", рекао је Матовић Срни.
Он је честитао чланицама хора на великом труду, љубави и посвећености који су уткани у ово двадесет и друго међународно признање за овај ансамбл.
Матовић је додао и да ће након учешћа на такмичењу у Венецији, Женски камерни хор "Бањалучанке" у наставку сезоне све активности подредити припремама за обиљежавање великог јубилеја, 50 година постојања.
"Обиљежавање ће обухватити припрему и организацију великог гала концерта на тврђави Кастел уз учешће пријатеља, гостију и свих досадашњих генерација ансамбла, док ће у оквиру пратећих активности прослава јубилеја обухватити и снимање новог албума, израду монографије, те организацију и отварање посебне изложбене поставке посвећене овој значајној годишњици", рекао је Матовић, преноси Срна.
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