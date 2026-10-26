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Источна Илиџа: Настављена хидрогеолошка истраживања на двије локације

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26.10.2026 14:42

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Базен за воду у Источном Сарајеву на изворишту Тилава.
Фото: АТВ

На двије нове локације на подручју општине Источна Илиџа биће настављена хидрогеолошка истраживања због повећане потребе за водоснабдиједавњем, истакнуто је данас на састанку представника ове општине, фирме "Георесурси" из Зворника и Комуналног предузећа "Водовод и канализаиција" из Источног Сарајева.

Средства за овај пројекат општина Источна Илиџа је обезбиједила из гранта Европске инвестиционе банке, који стоји на располагању након успјешно реализованог пројекта "Матића врело", којим је обезбијеђено водоснабдијевање Болнице "Србија" и знатног броја корисника у Касиндолу.

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Из Општинске управе су подсјетили да је детаљним истраживањима из 2023. године утврђено присуство подземних вода у алувијуму ријеке Жељезнице на локалитету Војковићи на дубини од 24 метра.

Састанку, чија је тема била наставак хидрогеолошких истраживања на подручју општине Источна Илиџа, присуствовали су начелник општине Источна Илиџа Маринко Божовић, директор фирме "Георесурси" Ненад Тохољ и директор "Водовода и канализације" Љубиша Лаловић.

(Срна)

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Тагови :

Источна Илиџа

Љубиша Лаловић

Водовод и канализација Источно Сарајево

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