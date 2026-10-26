Хитно упозорење за гејмере: Процурили подаци 11,7 милиона корисника

Аутор:АТВ редакција
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Корисници Капком ИД-ја требало би да буду на опрезу због лажних имејлова, након што је Капком потврдио масовно цурење података које је погодило више од 11,7 милиона његових корисника.
Раније ове недјеље, ова компанија за видео-игре саопштила је да је њен онлајн сервис за чланство био изложен „неовлашћеном приступу од стране трећег лица”.
Према Капкомовом саопштењу, цурење података обухватило је милионе имејл адреса налога, али и датум рођења, пол, државу или регион и надимке за 43 налога, као и неовлашћене измјене лозинки на 196 налога. Међутим, компанија је напоменула да подаци о кредитним картицама купаца нису били обухваћени овим цурењем.
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Капком је навео да је инцидент почео 19. октобра када је „детектовна сумњива активност која је указивала на потенцијални неовлашћени приступ” Капком ИД-ју. Капком је саопштио да је одмах блокирао приступ и започео истрагу о узроку и обиму инцидента, али је такође потврдио да се неовлашћени приступ већ догодио. Након тога, Капком је пријавио инцидент локалној полицији и свом спољном савјетодавном одбору за надзор безбједности.
Капком је потврдио да је „идентификовао и отклонио метод напада коришћен у овом инциденту”, као и да су све услуге које користе Капком ИД и даље доступне, укључујући и игре попут Стрит Фајтера 6 (Street Fighter 6) које га захтијевају за играње путем интернета. Међутим, компанија је упозорила кориснике да буду опрезни када су у питању сумњиви имејлови, јер би процуреле информације могле бити искоришћене да би се слале преварантске поруке у којима се нападачи лажно представљају као Капком.
Капком није једина велика компанија у индустрији видео-игара која је недавно погођена цурењем података, пошто је Рокстар Гејмс (Rockstar Games) у априлу потврдио да је био погођен „цурењем података преко треће стране”, преноси Б92.
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