"Тему" након казне од 200 милиона евра мијења правила

Аутор:АТВ редакција
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Кинески онлајн малопродајни гигант "Тему" обећао је да ће побољшати заштиту потрошача и поднио је приједлог измјена Европској комисији након казне од 200 милиона евра, саопштено је из Комисије.
У саопштењу се наводи да је компанија обећала да ће провјерити да ли њени алгоритми за препоруке помажу у ширењу нелегалних производа.
Комисија је прихватила приједлоге, а "Тему" сада има четири мјесеца да их спроведе, пренијела је агенција ДПА.
Европска комисија је у мају изрекла казну од 200 милиона евра овој кинеској компанији. Надлежни орган ЕУ оптужио је "Тему" да не штити довољно потрошаче од нелегалних производа и да потцјењује ризике на својој платформи.
Наведено је да је то озбиљно кршење Закона ЕУ о дигиталним услугама.
Према Европској комисији, многи артикли нису прошли пробе, попут пуњача за телефоне који немају основне сертификате о безбједности.
Висок проценат тестираних играчака за бебе премашио је по саставу хемијске границе или представља ризик од гушења због одвојивих дијелова.
Према Комисији, "Тему" је пристао да своју процјену ризика заснива на ажурним и поузданим подацима и да је прецизно прилагоди услузи. Компанија, такође, мора да преиспита сопствени алгоритам за препоруке у том контексту, преноси Срна.
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