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Судар камиона и аутобуса који је превозио ученике на екскурзију

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26.10.2026 16:41

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Судар камиона и аутобуса који је превозио ученике на екскурзију
Фото: Hercegovina.info

У судару теретног возила са приколицом и аутобуса на магистралном путу између Мостара и Чапљине, у мјесту Житомислићи, повријеђен је путник из аутобуса, који је, према незваничним информацијама, превозио ученике на екскурзију.

Повријеђеном је љекарска помоћ указана у мостарској болници и за сада нема информација о степену повреда, преносе федерални медији.

У незгоди су учествовали камион "ман" са приколицом и аутобус "сканија", оба са регистарским ознакама БиХ, преноси Срна.

До завршетка увиђаја и уклањања возила са коловоза, саобраћај се одвијао наизмјеничним пропуштањем возила.

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Тагови :

судар

Камион

аутобус

Екскурзија

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