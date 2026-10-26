Судар камиона и аутобуса који је превозио ученике на екскурзију

Аутор:АТВ редакција
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У судару теретног возила са приколицом и аутобуса на магистралном путу између Мостара и Чапљине, у мјесту Житомислићи, повријеђен је путник из аутобуса, који је, према незваничним информацијама, превозио ученике на екскурзију.
Повријеђеном је љекарска помоћ указана у мостарској болници и за сада нема информација о степену повреда, преносе федерални медији.
У незгоди су учествовали камион "ман" са приколицом и аутобус "сканија", оба са регистарским ознакама БиХ, преноси Срна.
До завршетка увиђаја и уклањања возила са коловоза, саобраћај се одвијао наизмјеничним пропуштањем возила.
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