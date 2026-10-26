Додик: Млади су снага Бањалуке, Српске и српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да младост која зна шта хоће и не плаши се да то тражи, увијек нађе начин да побиједи, те да је и у томе снага и Бањалуке, и Републике Српске, и цијелог српског народа.
"Бањалука је данас другачији град него што је била прије 30 година. То се види у свакој новој згради, у сваком уређеном насељу, у људима који су остали, који су дошли и у онима који су се вратили. Ја то мјерим оним што је било и оним што сада имамо и колико смо прешли", навео је Додик на Иксу.
Он је истакао да његов син Игор и његова генерација на то гледају мало другачије.
Бањалука је данас другачији град него што је била прије тридесет година. То се види у свакој новој згради, у сваком уређеном насељу, у људима који су остали, који су дошли и у онима који су се вратили. Ја то мјерим оним што је било и оним што сада имамо и колико смо прешли.
Игор и његова генерација на то гледају мало другачије. Не пореде се само с оним што је јуче изграђено, него с оним што свијет данас може. То је поштовањe према прошлости - то је здрава амбиција нових генерација.
Бањалука и Република Српска нису прављене само за нас. Све што је иза нас само је темељ. Оно што је пред нама њихова је будућност.
И зато мирно гледам ту нову генерацију. Гледају уназад, али и напријед. А младост која зна шта хоће и не плаши се да то тражи, увијек нађе начин да побиједи - и у томе је снага и Бањалуке, и Српске и цијелог српског народа.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 26, 2026
"Не пореде се само с оним што је јуче изграђено, него с оним што свијет данас може. То је поштовање према прошлости - то је здрава амбиција нових генерација. Бањалука и Република Српска нису прављене само за нас. Све што је иза нас само је темељ. Оно што је пред нама њихова је будућност", нагласио је Додик.
Он је навео да зато мирно гледа ту нову генерацију, која гледа уназад, али и напријед.
"А младост која зна шта хоће и не плаши се да то тражи, увијек нађе начин да побиједи - и у томе је снага и Бањалуке, и Српске и цијелог српског народа", навео је Додик.
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