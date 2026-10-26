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Када је дијете спремно за одвикавање од пелена

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26.10.2026 18:51

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беба пелене пемпас
Фото: Pexels/ Emma Bauso

Одвикавање од пелена један је од важних корака у раном дјетињству, а родитељи се често питају када је право вријеме за то. Не постоји јединствена старосна граница за свако дијете, али постоје јасни знакови који могу указати на то да је спремно.

Преглед објављен у часопису American Family Physician наводи да више од двије трећине дјеце развије физичку, когнитивну и емоционалну зрелост за одвикавање од пелена између 18. и 30. мјесеца живота, док код око трећине дјеце та спремност долази тек ближе 30. мјесецу.

Дјевојчице знакове спремности показују раније од дјечака, у просјеку између 24. и 26. мјесеца, док се код дјечака то најчешће дешава око 29. мјесеца.

Аутори наглашавају да ниједна метода одвикавања није боља од осталих, те да родитељи треба да изаберу приступ који одговара њима и дјетету, уз похвале и подршку умјесто казни.

Знакови да је дијете спремно

Клиника Мејо (Mayo Clinic) издваја низ знакова који родитељима могу помоћи да процијене да ли је дијете спремно за одвикавање од пелена.

Дијете је вјероватно спремно ако показује да му је потребно да иде у тоалет, на примјер поскакивањем или повлачењем хлача, ако може само да дође до ноше и сједне на њу, свуче и обуче хлаче, те издржи два или више сати без мокрења.

Други знакови су столица највише три пута дневно, долазак родитељима када је потребно промијенити пелену, разумијевање чему служе ноша и тоалет, углавном праћење једноставних упутстава и способност да једном ријечју постави питање.

Ако дијете испуњава већину ових услова, може се почети са одвикавањем. У супротном, боље је сачекати, посебно ако породицу очекује велика промјена, попут селидбе или доласка новог члана породице.

Не мора се увијек чекати да дијете само покаже интересовање

Британска Национална здравствена служба (НХС) има нешто другачији приступ. Према њиховим савјетима, готово сва дјеца могу се одвикнути од пелена између 18 мјесеци и двије и по године, а родитељи не морају чекати да дијете само покаже знакове спремности или затражи ношу. Чекање на савршен тренутак може непотребно одгодити цијели процес.

Прије почетка НХС савјетује да се провјери да ли дијете има затвор. Столица би требало да буде мека и да се јавља најмање сваки други дан. Болна столица може изазвати страх од обављања нужде, па је затвор потребно ријешити уз помоћ љекара прије него што се започне са одвикавањем.

Како почети са одвикавањем од пелена

Клиника Мејо препоручује да се одвикавању приступи свакодневно, а идеално је да се процесу посвети најмање три мјесеца.

Ако дијете још не показује када му је потребно да иде у тоалет, родитељи га могу стављати на ношу свака два сата, одмах након буђења и послије дневног спавања. Сједење не би требало да траје дуже од пет минута, а дијете треба похвалити и ако ништа не обави.

НХС савјетује да се током дана престану користити све врсте пелена, укључујући гаћице-пелене. У обичним гаћицама дијете лакше осјети када је мокро и тако боље препознаје сигнале свог тијела. Пелене за дневно спавање и ноћ могу се и даље користити.

Незгоде су саставни дио учења, па љутња, кажњавање и посрамљивање немају мјеста у овом процесу.

Ако дијете седмицама одбија да користи ношу, Клиника Мејо савјетује паузу од неколико седмица или мјесеци. Према часопису American Family Physician, паузе од једног до три мјесеца могу бити прихватљиве како би се избјегли отпор и сукоби.

Сухе ноћи долазе касније

Контрола мокрења током ноћи обично се успоставља након што дијете савлада дневну контролу. Већина дјеце остаје сува током ноћи између пете и седме године, док око 40 одсто дјеце наставља да мокри у кревет и након што савлада дневну контролу.

Зато родитељи не треба да очекују да ће дијете истовремено престати да користи пелене и дању и ноћу.

Када се обратити педијатру

Клиника Мејо савјетује разговор са педијатром ако дијете старије од двије и по године не показује никакво интересовање за одвикавање од пелена, ако до треће године није савладало дневну контролу, ако одбија да сједне на ношу или задржава столицу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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