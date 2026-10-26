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Ударају се чекићима по лицу због љепоте: Више од 100 повријеђених!

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26.10.2026 19:08

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Више од 100 младих у Русији повријеђено је због опасног тренда „боун смашинг“, у којем се чекићима ударају по лицу како би добили израженије јагодице и мужевнији изглед.
Фото: X/printscreen

Више од 100 младих људи у Русији задобило је повреде јер су се ударали чекићима по лицу, вјерујући да ће тако добити израженије јагодичне кости и мужевнији изглед.

Како преноси НЕКСТА, ријеч је о припадницима такозваног покрета „лукмаксинг“ (lookmaxxing), углавном младићима старости од 15 до 26 година. Они вјерују да ће понављаним ударцима по јагодицама и бради кости постати истакнутије, а лице мужевније.

Ова пракса, позната и као „боун смашинг“ (bone smashing), привукла је и одрасле мушкарце, укључујући и оне старости до 45 година.

На снимку који се дијели уз ове наводе види се младић који се чекићем више пута удара по јагодици и бради. На лицу су му видљиви црвенило и модрице.

Умјесто жељених естетских промјена, овакви поступци могу довести до озбиљних повреда. Код једног младића дошло је до крварења, док је други изгубио осјећај у дијелу лица.

Ударци могу оштетити живце и изазвати преломе вилице и јагодичних костију. Понављане повреде могу довести и до фиброзе, односно задебљања и ожиљавања ткива, које понекад захтијева хируршко уклањање.

(Индекс)

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Тагови :

Русија

тренд

Омладина

друштвене мреже

чекић

тјелесне повреде

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