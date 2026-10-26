Ударају се чекићима по лицу због љепоте: Више од 100 повријеђених!

Аутор:АТВ редакција
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Више од 100 младих људи у Русији задобило је повреде јер су се ударали чекићима по лицу, вјерујући да ће тако добити израженије јагодичне кости и мужевнији изглед.
Како преноси НЕКСТА, ријеч је о припадницима такозваног покрета „лукмаксинг“ (lookmaxxing), углавном младићима старости од 15 до 26 година. Они вјерују да ће понављаним ударцима по јагодицама и бради кости постати истакнутије, а лице мужевније.
Ова пракса, позната и као „боун смашинг“ (bone smashing), привукла је и одрасле мушкарце, укључујући и оне старости до 45 година.
Russian zoomers are once again injuring themselves with hammers to get sharper cheekbones — more than 100 people have suffered injuries from “bonesmashing”
Young looksmaxxers aged 15–26 believe that hitting their cheekbones and chins will make their bones more prominent and their faces more masculine. Even grown men up to the age of 45 are engaging in this practice.
In reality, one young man suffered a haemorrhage, while another experienced numbness in part of his face. The blows can damage nerves and fracture the jaw and cheekbones.
Repeated injuries can lead to fibrosis, which may require surgery to correct.— NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2026
На снимку који се дијели уз ове наводе види се младић који се чекићем више пута удара по јагодици и бради. На лицу су му видљиви црвенило и модрице.
Умјесто жељених естетских промјена, овакви поступци могу довести до озбиљних повреда. Код једног младића дошло је до крварења, док је други изгубио осјећај у дијелу лица.
Ударци могу оштетити живце и изазвати преломе вилице и јагодичних костију. Понављане повреде могу довести и до фиброзе, односно задебљања и ожиљавања ткива, које понекад захтијева хируршко уклањање.
(Индекс)
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