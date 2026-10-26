Кажњени пчелари због непријављених кошница

Аутор:АТВ редакција
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Федерална пољопривредна инспекција извршила је надзоре код 16 пчелара корисника новчаних подршки на подручју Унско-санског кантона и код 13 утврдила неправилности које се односе на број пријављених кошница у посједу.
"Због утврђених неправилности изречено је 13 прекршајних налога, а донесено је и једно рјешење о отклањању утврђених недостатака", саопштено је из Федералне управе за инспекцијске послове.
Федерални пољопривредни инспекторат подсјећа пчеларе на обавезу пријављивања тачног броја кошница у посједу.
У случају болести или других губитака, сваку промјену броја пчелињих друштава потребно је пријавити надлежној општинској служби у року од 30 дана, како би подаци у евиденцијама одговарали стварном стању.
Федерални пољопривредни инспекторат током протеклих мјесеци интензивирао је активности у пчеларском сектору, с фокусом на превенцију неправилности, правилну примјену прописа, одговорно кориштење јавних средстава и бољу припрему за наредну сезону, преноси Срна.
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