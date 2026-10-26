Logo

Лоше вијести за европске фирме: Кредити све скупљи, профити све тањи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
26.10.2026 19:53

Коментари:

0
Лоше вијести за европске фирме: Кредити све скупљи, профити све тањи
Фото: Envato/AtlasComposer

Компаније у Еврозони суочиле су се са даљим растом каматних стопа на банкарске кредите и погоршањем услова финансирања у трећем кварталу 2026.

Многе од њих пријављују пад профита, показује данас објављено квартално истраживање Европске централне банке о приступу предузећа финансијама (САФЕ).

Фирме које су пријавиле поскупљење кредита знатно су бројније од оних које су пријавиле појефтињење, а то се нарочито односи на велике компаније, напомиње се у извјештају.

Нето 46 одсто фирми пријавило је даљи раст камата на банкарске кредите, у односу на 42 одсто у претходном кварталу.

Нето проценат је разлика између удјела фирми које су пријавиле раст и удјела оних које су пријавиле пад.

Банке су повећале и накнаде и провизије, а чешће траже и гаранције, на примјер имовину као обезбјеђење за позајмицу.

Истовремено, банке дају мање кредита него раније, а фирме очекују да ће у наредна три мјесеца бити још теже доћи до спољног финансирања, прије свега због лоших економских изгледа.

Поред тога, све већи број компанија пријавио је пад профита.

У трећем кварталу нето 21 одсто предузећа навело је да им је профит смањен, у односу на 16 одсто у претходном кварталу.

Приходи су наставили да расту код великих компанија, док су код малих и средњих предузећа углавном стагнирали.

Међу највећим проблемима у пословању издвојени су високи трошкови производње и рада, као и недостатак квалификованих радника.

Компаније очекују и раст продајних цијена, што указује на то да би притисци на инфлацију могли да се наставе.

Истраживање је спроведено од 26. августа до 2. октобра 2026.

Узорак је обухватио 12.822 предузећа у еврозони, од којих 11.917 има мање од 250 запослених.

Око половине фирми питано је о промјенама у периоду од јула до септембра 2026, а остале о промјенама од априла до септембра 2026.

Подијели:

Таг :

кредит

Коментари (0)

Више из рубрике

Смрт филм режисер сценариста глумац

Свијет

Тужна вијест за обожаваоце „Звјезданих стаза“: Преминуо познати глумац

1 ч

0
Демонстрант држи заставу Француске током протеста против растуће цијене живота у Стразбуру, Француска, у суботу, 24. октобра 2026.

Свијет

Француску чека нови викенд немира? Ученици одбили владине приједлоге

1 ч

0
Папа Лав XIV у уторак, 13. октобра 2026. године, напушта Ватикан и одлази у римску поликлинику „Агостино Џемели”, гдје би требало да буде оперисан ради уклањања чвора на плућима.

Свијет

Ватикан се огласио о здрављу папе Лава

2 ч

0
Здравствени радник узима узорак крви од пацијента прије него што му да дозу вакцине „Тумаини“ против вируса еболе, у провинцији Итури, у Конгу, у петак, 23. октобра 2026. године.

Свијет

Убијена медицинска сестра која је лијечила обољеле од еболе

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

21

Трамп: Избори у Бразилу изгледају као да су намјештени

21

12

Русија оптужила Украјину за нападе код највеће нуклеарке у Европи

21

10

Ава Карабатић изнијела језиве детаље насиља и показала повреде

21

05

Вечерас упалите свијећу и отворите срце: Сутра славимо заштитницу жена и утјеху свих који пате

21

03

Додјела Златне лопте у Лондону – Ко су номиновани?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима