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Компаније у Еврозони суочиле су се са даљим растом каматних стопа на банкарске кредите и погоршањем услова финансирања у трећем кварталу 2026.
Многе од њих пријављују пад профита, показује данас објављено квартално истраживање Европске централне банке о приступу предузећа финансијама (САФЕ).
Фирме које су пријавиле поскупљење кредита знатно су бројније од оних које су пријавиле појефтињење, а то се нарочито односи на велике компаније, напомиње се у извјештају.
Нето 46 одсто фирми пријавило је даљи раст камата на банкарске кредите, у односу на 42 одсто у претходном кварталу.
Нето проценат је разлика између удјела фирми које су пријавиле раст и удјела оних које су пријавиле пад.
Банке су повећале и накнаде и провизије, а чешће траже и гаранције, на примјер имовину као обезбјеђење за позајмицу.
Истовремено, банке дају мање кредита него раније, а фирме очекују да ће у наредна три мјесеца бити још теже доћи до спољног финансирања, прије свега због лоших економских изгледа.
Поред тога, све већи број компанија пријавио је пад профита.
У трећем кварталу нето 21 одсто предузећа навело је да им је профит смањен, у односу на 16 одсто у претходном кварталу.
Приходи су наставили да расту код великих компанија, док су код малих и средњих предузећа углавном стагнирали.
Међу највећим проблемима у пословању издвојени су високи трошкови производње и рада, као и недостатак квалификованих радника.
Компаније очекују и раст продајних цијена, што указује на то да би притисци на инфлацију могли да се наставе.
Истраживање је спроведено од 26. августа до 2. октобра 2026.
Узорак је обухватио 12.822 предузећа у еврозони, од којих 11.917 има мање од 250 запослених.
Око половине фирми питано је о промјенама у периоду од јула до септембра 2026, а остале о промјенама од априла до септембра 2026.
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