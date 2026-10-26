Француску чека нови викенд немира? Ученици одбили владине приједлоге

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Лидери протеста француских ученика саопштили су да је Влада понудила пакет приједлога за просвјету као одговор на уличне протесте, али су они рекли да ће наставити са демонстрацијама јер мјере нису довољне за испуњавање захтјева.
Након састанка са Владиним званичницима, ученици су објавили да приједлози укључују ограничавање величине појединих одјељења, кредите за реновирање школа и замјену система пријема на универзитете који сматрају неправедним.
"Нису испуњени сви наши захтјеви. Наставићемо колико год буде потребно", рекао је Луј Летублон, један од представника средњошколаца.
Влада за сада није званично потврдила да је дала понуду демонстрантима.
Протесте су покренули средњошколци незадовољни стањем школа и условима у учионицама, али је прије девет дана насиље захватило градове широм Француске.
Покрет се од тада проширио и привукао синдикате и активисте "Жутих прслука".
Предсједник Емануел Макрон раније је признао да ће вјероватно овог викенда бити још немира уочи већих протеста заказаних за 5. новембар, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
21
21
12
21
10
21
05
21
03
Тренутно на програму