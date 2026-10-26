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Тужна вијест за обожаваоце „Звјезданих стаза“: Преминуо познати глумац

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26.10.2026 19:48

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Смрт филм режисер сценариста глумац
Фото: Pexel/ Dmitry Demidov

Валтер Кениг, познат по улози навигатора Павла Чехова у научнофантастичној телевизијској серији "Звјездане стазе", преминуо је у 90. години, саопштио је његов агент Џорџ Такеи.

Кениг је преминуо у свом дому у Лос Анђелесу, јавио је АП.

Творац "Звјезданих стаза" Џин Роденбери додијелио је Кенигу улогу након што је одлучио да уврсти руски лик у посаду измишљеног звјезданог брода "Ентерпрајз". Кениг је прије тога имао само неколико улога на телевизији.

Увођење руског официра који је хармонично сарађивао са расно и културно разноликом посадом урађено је у вријеме тензија током Хладног рата.

"Тихо смо поручили да људи свих раса, вјероисповијести и националности не само да могу да коегзистирају већ и дубоко брину једни о другима, и тиме смо најавили будућност која је била веома оптимистична", рекао је Кениг једном приликом у интервјуу Би-Би-Сију.

Кениг је био син руских јеврејских имиграната, а у својој улози користио је неаутентичан руски акценат, пошто није говорио тај језик.

Појавио се у 36 епизода "Звјезданих стаза", а затим у седам филмова од 1979. до 1994. године.

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Тагови :

преминуо глумац

Звјездане стазе

страни филмови

глумац

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