Стижу прве анализе побједе Студентске листе: Ко ће и како водити Србију?

Аутор:Весна Азић
Коментари:0
Једни славе ослобођење, други најављују отрежњење. Србија је добила нову власт, са њом и обећања, како тврде побједници, о препорођеној држави. Корупција ће нестати, институције ће прорадити, живот ће бити бољи.
Не, није прича за малу дјецу, чуло се то у ноћној, побједничкој еуфорији. Студенти су за двије године успјели да сруше власт коју традиционална опозиција није могла ни озбиљније да уздрма. За једне политичко чудо, за друге прилично скуп експеримент са државом.
„И једна провала енергије синоћ на улицама Београда. Било је баш синоћ лијепо бити до касно у ноћ. Студенти су стварно урадили један невјероватан посао", рекао је Душан Вучичевић, професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду.
Дио становништва у новој власти види спас Србије. Они уморни од Вучића, одлучили су, кажу, да искушају срећу са људима о чијој политици још не знају довољно. Милиони гласова дали су побједницима право да владају. Нису поклонили ни искуство ни готова рјешења.
"Ми смо вечерас доживјели један тренутак у којем се ова земља већински одлучила за авантуру, озбиљну авантуру", рекао је Иван Радовановић, колумниста.
За побједнике и њихове присталице авантура је, изгледа, била свака наредна година са Вучићем. Двије године протеста претворили су у гласове, незадовољство у већину, а студентске пленуме у озбиљну политичку конкуренцију. Без страначких ветерана и њихових опробаних рецепата за изборне поразе.
„Успјели су својом организацијом, дјеловањем, истрајношћу, двије године траје њихова борба, са овим фантастичним резултатом да ослободе српско друштво било каквог страха", рекао је Борис Марић, политички аналитичар и правник.
Слобода од страха не ослобађа од одговорности. Под исту заставу стали су и русофили и евроентузијасти. Конзервативци и либерали. заговорници тржишта и државне интервенције. Против Вучића сви су говорили једним гласом. О Косову и Метохији, санкцијама Русији, Републици Српској и односима са Западом..то већ није био случај.
„Сада ће по први пут морати, не онако током кампање када вам се обрати један и каже ми смо за Косово у саставу Србије, а сутрадан изађе други и каже ми смо за независно Косово. Сада ће морати коначно да доносе одлуке", рекао је Дражен Живковић, главни и одговорни уредник подгоричке „Борбе".
Политичка разноликост, која критичарима личи на будући сукоб, показала се као одлична изборна рачуница. Студенти су избјегли класичну страначку хијерархију.Чак и бивши предсједник Србије у њиховој организацији види политичку лекцију вриједну универзитетских предавања.
„Мислим да ће на многим универзитетима бити анализиран рад, методологија Студентске листе. Они су испратили тај модел диверзификације и централизације који на неки начин можемо да упоредимо са блокчејн технологијом", рекао је Борис Тадић, бивши предсједник Србије.
Други славе музички укус и популаризацију некадашњих хитова.
,,Они су старе заборављене народњаке, променили им смисао. Рок, хип хоп, народна музика, све је то код њих некако спонтано. Они су од потпуно заборављене песме Бобана Здравковића- изађи мала, изађи мала, или ова ’Три пољупца хоћу ја’ потпуно им променили смисао ’’, рекао је Ђорђе Вукадиновић, политички аналитичар.
Рецепт за побједу можда и заслужује мјесто у уџбеницима. За вођење државе, ипак, требаће нешто више од успјешне методологије. У студентском покрету могло се бити и за Русију и за европске интеграције, и за тржишну економију и за снажну државну интервенцију. У Влади би таква ширина брзо могла наићи на црвене линије. Санкције се или уводе или не уводе. Споразуми се прихватају или одбијају. У Службеном гласнику нема мјеста за компромис по којем су сви у праву.
„Кад стављате потпис у Службени гласник не може једно и друго. Када се доноси одлука да ли ћемо отворити кластере ако уведемо санкције Русији, ту нема циле-миле. А ја сам прилично увјерен да од ових 140 људи из Студентске листе који ће ући у Парламент, да они о кључним питањима немају идентична мишљења", рекао је Мухарем Баздуљ, новинар.
„Ова листа овако како је формирана могла је и раније да се распадне – није. Очигледно да постоје одређени центри који је држе на окупу. И док се тај задатак који она има не оствари, а то је промјена спољне политике Србије", рекао је Владимир Вулетић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду.
За разлику од политичких парола, економске обавезе имају рокове и цијену. Експо, милијарде планираних инвестиција, градилишта, радна мјеста и привредни раст. Све то насљеђују људи који су обећали другачију Србију. Могу мијењати приоритете, преиспитивати уговоре и заустављати пројекте. Али ће за сваку одлуку морати да положе рачун. Грађанима, не на пленуму.
„Мислим да ће и ова, под знацима навода, револуција појести своју дјецу. Да ће из ове еуфорије у којој се налази велики број људи и која је потпуно разумљива, убрзо, прије него касније, доћи до суочавања с реалношћу", рекао је Никола Томић, новинар и политички аналитичар.
Студентска листа успјела је да побиједи Вучића, потисне стару опозицију и окупи људе који се, како кажу њени критичари..осим противљења досадашњој власти, у много чему не слажу. На изборима је то била предност. У Влади би могла постати озбиљан проблем. Једна држава, један буџет, једна спољна политика. Очекивања, колико и побједника, на све стране. Вучићев пораз их је ујединио. Прва озбиљна одлука могла би да покаже колико то јединство заиста јако.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
21
21
12
21
10
21
05
21
03
Тренутно на програму