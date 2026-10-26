Термоелектрана Угљевик од сутра увече на мрежи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:6
Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" /ЕРС/ Лука Петровић рекао је да ће Термоелектрана Угљевик сутра увече бити на мрежи.
"Имају домаћег угља, а данас је почео да долази и куповни из Приједора. Дневно је потребно 6.000 тона, односно најмање 150 камиона", рекао је Петровић новинарима у Невесињу.
Он је навео да је потребно да Термоелектрана Угљевик ради због високе цијене струје на тржишту, која износи више од 300 евра по мегават-часу.
"Сигуран сам да ћемо имати континуитет у производњи до 25. децембра", рекао је Петровић.
Он је истакао да се електрична енергија увозила, али да од сутра нема куповине са спољног тржишта.
"То ће бити искључиво наша енергија", рекао је Петровић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
21
21
12
21
10
21
05
21
03
Тренутно на програму
19:55
Временска прогноза
временска прогноза
20:00
Лото, Лутрија РС
лото
20:10
У првом плану
информативно политички
21:21
Важно
информативно политички
22:40
Ноћни позиви СЕ02 ЕП04 (12+,Р)
серијски програм
23:40
Путник намјерник (Р)
путопис