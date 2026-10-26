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Термоелектрана Угљевик од сутра увече на мрежи

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26.10.2026 19:36

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РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" /ЕРС/ Лука Петровић рекао је да ће Термоелектрана Угљевик сутра увече бити на мрежи.

"Имају домаћег угља, а данас је почео да долази и куповни из Приједора. Дневно је потребно 6.000 тона, односно најмање 150 камиона", рекао је Петровић новинарима у Невесињу.

Он је навео да је потребно да Термоелектрана Угљевик ради због високе цијене струје на тржишту, која износи више од 300 евра по мегават-часу.

"Сигуран сам да ћемо имати континуитет у производњи до 25. децембра", рекао је Петровић.

Он је истакао да се електрична енергија увозила, али да од сутра нема куповине са спољног тржишта.

"То ће бити искључиво наша енергија", рекао је Петровић.

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Тагови :

РиТЕ Угљевик

угаљ

електрична енергија

Лука Петровић

Електропривреда Републике Српске

Коментари (6)

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