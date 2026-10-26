Авион британског Краљевског ратног ваздухопловства послао сигнал за хитну помоћ!

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Авион британског Краљевског ратног ваздухопловства (РАФ) прогласио је ванредно стање током лета изнад Велике Британије, након што је полетио из војне базе Боскомб Даун, преноси британски Мирор.
Ријеч је о авиону Ербас А400М Атлас, који је у понедјељак, нешто прије 14 часова, полетио из базе у Ејмсберију, у грофовији Вилтшир.
Недуго након полијетања, на висини од око 3.350 метара, посада је активирала код 7700, који се у ваздухопловству користи за означавање ванредне ситуације.
За сада није познато због чега је на лету са ознаком RRR4952 проглашено ванредно стање.
Код 7700 пилоти активирају када се суоче са ситуацијом која захтијева хитну реакцију контроле летења. Разлог може бити технички квар, безбједносна пријетња, здравствени проблем некога у авиону или друга непредвиђена околност.
Активирањем овог кода контрола летења добија информацију да је авиону потребна приоритетна помоћ, након чега се, у зависности од ситуације, предузимају одговарајуће мјере, укључујући ослобађање ваздушног простора и обавјештавање хитних служби на земљи.
Према подацима специјализованог сајта Squawk7700, посада је код за ванредну ситуацију активирала око 14.30 часова.
Авион је након тога наставио да кружи изнад подручја Ворминстера и Вилија, гдје је летио и прије проглашења ванредног стања.
Према посљедњим информацијама које је објавио британски медиј, летјелица је и у 15.55 часова била у ваздуху, а код 7700 и даље је био активан.
Ово није први такав инцидент са британским војним авионима у посљедњих неколико дана.
У четвртак је и борбени авион Тајфун прогласио ванредно стање током рутинског тренажног лета изнад Сјеверног мора, након што се сударио са птицом.
Пилот је тада активирао код 7700, након чега се авион вратио у базу РАФ Конингсби у Линколнширу.
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