Више од половине приведених у Барселони су малољетници

Аутор:АТВ редакција
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Више од половине приведених на масовним протестима у Барселони су малољетници, изјавио је градоначелник овог шпанског града Хауме Колбони.
Масовни протести одржани су у центру Барселоне 24. октобра. Градоначелник је рекао да су током протеста оштећена 23 малопродајна објекта.
"Такође желим да пошаљем потпуно јасан сигнал родитељима оних 56 одсто притвореника који су малољетници, будући да ће посљедице сносити и одрасли и родитељи", рекао је Колбони у интервјуу радију "Кадена СЕР".
Он је додао да је више од 128 људи приведено током протеста, а против њих се води истрага, преноси Срна.
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