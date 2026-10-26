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Више од половине приведених у Барселони су малољетници

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26.10.2026 20:27

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Више од половине приведених на масовним протестима у Барселони су малољетници, изјавио је градоначелник овог шпанског града Хауме Колбони.
Фото: Anadolu/Lorena Sopena Lopez

Више од половине приведених на масовним протестима у Барселони су малољетници, изјавио је градоначелник овог шпанског града Хауме Колбони.

Масовни протести одржани су у центру Барселоне 24. октобра. Градоначелник је рекао да су током протеста оштећена 23 малопродајна објекта.

"Такође желим да пошаљем потпуно јасан сигнал родитељима оних 56 одсто притвореника који су малољетници, будући да ће посљедице сносити и одрасли и родитељи", рекао је Колбони у интервјуу радију "Кадена СЕР".

Он је додао да је више од 128 људи приведено током протеста, а против њих се води истрага, преноси Срна.

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Тагови :

Шпанија

Барселона

Протести

демонстрације

привођење

хапшење

малољетници

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