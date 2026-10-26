Јокић мртав озбиљан: Не морате да долазите, нисте добродошли

Аутор:АТВ редакција
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Никола Јокић је био жестоко љут на навијаче Денвера који су звиждали тиму на првој утакмици код куће у новој сезони. Нагетси су надокнадили 23 поена минуса и побиједили Њу Орлеанс, а српски центар је имао оштру поруку за све оне који су се понашали тако на утакмици. Дрејмонд Грин је стао на његову страну.
"Слушајте, ми волимо навијаче. Без њих не постоји кошарка. Често причам о њима да се понекад превише занесу. Звиждите свом тиму? Видио сам да су то радили и у Филаделфији. Али, да се то деси у Денверу, на првој утакмици ме збунило", рекао је Грин у свом подкасту.
Затим је објаснио свима да се Јокић није шалио и да је био мртав озбиљан када је причао о тој теми.
"Слажем се са Јокићем. Очигледно да нисте на нашој страни ако нам одмах звиждите. Дошли сте са том намјером, да нам звиждите. То значи да сте песимисти и негативни. Останите код куће. Видио сам да је мртав озбиљан био док је то причао, иако су се новинари смијали. Ако ћеш да дођеш и да звиждиш, остани код куће", поручио је Грин.
Јокић је био љут и разочаран због потеза публике и то није крио.
"Прва утакмица код куће и поједини навијачи нам звижде. Не морају више да долазе. Ако нас пратите, знате да ми никада не одустајемо. Вратили смо се и из горих ситуација. Ако мене питате, они више нису добродошли. Ако су прави навијачи, треба да нас подржавају", поручио је Јокић.
Nikola Jokic has a message for the fans that were booing the Nuggets in the first half:
"They are not welcome anymore." https://t.co/cZR2cr5ku7— Rachel Strand (@MileHighRachel) October 25, 2026
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