Додјела Златне лопте у Лондону – Ко су номиновани?

Аутор:АТВ редакција
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Вечерас ће у Лондону јубиларни 70. пут бити додијељена Златна лопта, најпрестижније индивидуално признање у свијету фудбала, намијењено најбољем играчу свијета у протеклој сезони.
На списку номинованих за Златну лопту у мушкој конкуренцији налазе се Џуд Белингем, Пау Кубарси, Марк Кукуреља, Усман Дембеле, Луис Дијаз, Бруно Фернандеш, Габријел, Ерлинг Холанд, Ашраф Хакими, Хари Кејн, Хвича Кварацхелија, Ламин Јамал, Садио Мане, Маркињос, Лаутаро Мартинез, Килијан Мбапе, Нуно Мендеш, Лионел Меси, Жоао Невеш, Мајкл Олисе, Вилијан Пачо, Хулијан Кињонес, Деклан Рајс, Родри, Фабијан Руиз, Вилијам Салиба, Феран Торес, Дајо Упамекано, Винисијус Жуниор и Витиња.
Током дана је, име по име, на друштвеним мрежама објављивана комплетна ранг-листа свих 30 номинованих кандидата, на основу броја гласова жирија, све док уочи саме додјеле у конкуренцији нису остали само кандидати који су у најужем избору.
Осим Златне лопте за најбољег фудбалера и фудбалерку сезоне, вечерас ће бити додијељена признања и у другим категоријама:
- Трофеј „Копа“ за најбољег играча млађег од 21 године, у мушкој и женској конкуренцији;
- Трофеј „Јохан Кројф“ за најбољег тренера, у мушкој и женској конкуренцији;
- Трофеј „Лав Јашин“ за најбољег голмана, у мушкој и женској конкуренцији;
- Трофеј „Герд Милер“ за најбољег стријелца, у мушкој и женској конкуренцији;
- Награда за фудбалски клуб године, у мушкој и женској конкуренцији;
- Награда „Сократес“ за хуманитарни рад у свијету фудбала.
Ronaldo is in the house!
Watch the Ballon d'Or ceremony live on @DAZNFootball
#ballondor https://t.co/qK3ViP6bnZ— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Иако се додјела Златне лопте традиционално одржава у Паризу, домаћин јубиларне 70. свечаности биће вечерас Лондон.
Церемонија ће бити одржана у Енглеској у част Стенлија Метјуза, првог освајача Златне лопте, који је признање добио 1956. године.
Златну лопту додјељује међународни жири састављен од 100 признатих спортских новинара, од којих сваки представља по једну земљу међу првих 100 на ФИФА ранг-листи. У женској конкуренцији добитнице бирају новинари из првих 50 земаља на женској ранг-листи.
Званично, гласа се према три кључна критеријума – индивидуалном учинку играча, тимским резултатима и достигнућима те фер-плеју.
Сваки члан жирија бира десет играча са листе од 30 номинованих, додјељујући им 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 поен. Награда припада играчу са највећим укупним бројем поена.
Од 2022. године избор се заснива на учинку играча током једне фудбалске сезоне, а не током календарске године, као што је раније био случај.
Златна лопта додјељује се од 1956. године, када је новинар часописа „Франс фудбал“ Габријел Ано замолио колеге да гласају за најбољег фудбалера године.
Првобитно је било могуће гласати само за европске играче који наступају у Европи, а то правило промијењено је тек 1995. године.
Први добитник био је енглески репрезентативац Стенли Метјуз, док је прошле године највише гласова добио Француз Усман Дембеле.
Лионел Меси је рекордер са осам освојених награда, док је на другом мјесту Кристијано Роналдо са пет признања, али и 18 номинација, што је највише у историји.
Када је ријеч о српским фудбалерима, најближе Златној лопти био је Драган Џајић, који је 1968. године завршио на трећем мјесту, иза Бобија Чарлтона и Џорџа Беста.
(РТС)
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