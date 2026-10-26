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Бивша учесница ријалитија постаје водитељка, открила коју ће емисију водити

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26.10.2026 21:35

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Милица Величковић, бивша учесница Елите
Фото: Youtube/Blic

Бивша учесница "Елите 7", Милица Величковић, постала је водитељка. Она се огласила пред први радни дан и открила који ће пројекат водити.

Милица је постала Тв лице Ред телевизије гдје ће водити јутарњи програм.

- Сутра је мој први радни дан и јако сам узбуђена! Прије три године, када сам ушла у „Елиту“, могу да кажем да сам маштала о неком послу ове врсте, али нисам ни слутила да ће то бити баш водитељство на овако гледаној телевизији. Много сам срећна, прије свега, и нескромно поносна на себе. Хвала на повјерењу и гледамо се у јутарњем програму на РЕД телевизији - поручила је Милица.

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Када је Милица ово саопштила сви су остали у шоку пошто је прије само 20ак дана рекла како не би радила као водитељ због тога што је отац њеног дјетета учесник Елите 10.

- Ма гдје ме очекујете, ма јок то се ја шалим, шта ће ми то. Ја сам са ријалитијем завршила, радим на неком овом пројекту. Није до услова, нећу и не видим више себе тамо. Готивим ријалити, али не као учесник. Не могу ја тамо да се свађам, шта треба, да идем да вријеђам, псујем, да не спавам, једем паштете, угојим се 10 кг. Не бих могла да будем ни водитељ формата гдје је отац мог дјетета учесник, непријатна ситуација би била - рекла је тада, пише Блиц.

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Тагови :

водитељка

Елита 10

ријалити

Ријалити Елита

Милица Величковић

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