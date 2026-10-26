Ава Карабатић изнијела језиве детаље насиља и показала повреде

Аутор:АТВ редакција
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Бивша учесница ријалитија Ава Карабатић поново је изнијела језиве тврдње о злостављању које је преживјела. Уз то, подијелила је низ узнемиријућих фотографија које свједоче о тешким тјелесним повредама.
Након што је, како је сама истакла, збринута и пружена јој љекарска помоћ, старлета је одлучила да јавно проговори о свему кроз шта је прошла, према њеним ријечима, са бившим партнером.
На фотографијама из крупног плана виде се огромни подливи испод ока, али и дубоке огреботине и трагови насиља по читавом лицу.
"Платићеш за све!", поручила је Ава уз један од најпотреснијих кадрова на којима гледа директно у камеру.
Ипак, ту се није зауставила са изношењем детаља, па је објавила и фотографије посјекотина и ожиљака на тијелу, уз наводе да је била жртва злостављања.
"За сваки пут кад си вадио оклагију" написала је.
У сљедећој објави открила је и језиве пријетње смрћу које јој је бивши партнер наводно упућивао, уз поруку:
"За сваку пријетњу да ћеш ме закопати да ме нико не нађе".
Старлета је подијелила и фотографију стравичних модрица на нози, а том приликом оптужила је и породицу свог бившег партнера.
Како тврди, тетка њеног бившег увјеравала ју је да је такво понашање потпуно нормално, а наводно јој је чак и прислушкивала приватне телефонске разговоре са мајком.
Ава Карабатић, која је недавно побјегла из дома у Реснику, гдје је живјела са својим доскорашњим емотивним партнером, а потом га поново пријавила за насиље, огласила се прије неколико дана на Инстаграму.
"Звала сам хитну јер ми је јако лоше, скоро сам пала у несвијест. Изашао ми је и хематом на оку од силине ударца које сам примила. Задржана сам у болници", написала је Ава.
На свом Инстаграму објавила је и фотографију на којој је показала повреде које, како тврди, има након што је била жртва насиља.
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