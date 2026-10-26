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Ава Карабатић изнијела језиве детаље насиља и показала повреде

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26.10.2026 21:10

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Ава Карабатић изнијела језиве детаље насиља и показала повреде
Фото: Instagram

Бивша учесница ријалитија Ава Карабатић поново је изнијела језиве тврдње о злостављању које је преживјела. Уз то, подијелила је низ узнемиријућих фотографија које свједоче о тешким тјелесним повредама.

Након што је, како је сама истакла, збринута и пружена јој љекарска помоћ, старлета је одлучила да јавно проговори о свему кроз шта је прошла, према њеним ријечима, са бившим партнером.

На фотографијама из крупног плана виде се огромни подливи испод ока, али и дубоке огреботине и трагови насиља по читавом лицу.

"Платићеш за све!", поручила је Ава уз један од најпотреснијих кадрова на којима гледа директно у камеру.

Ипак, ту се није зауставила са изношењем детаља, па је објавила и фотографије посјекотина и ожиљака на тијелу, уз наводе да је била жртва злостављања.

"За сваки пут кад си вадио оклагију" написала је.

У сљедећој објави открила је и језиве пријетње смрћу које јој је бивши партнер наводно упућивао, уз поруку:

"За сваку пријетњу да ћеш ме закопати да ме нико не нађе".

Старлета је подијелила и фотографију стравичних модрица на нози, а том приликом оптужила је и породицу свог бившег партнера.

Како тврди, тетка њеног бившег увјеравала ју је да је такво понашање потпуно нормално, а наводно јој је чак и прислушкивала приватне телефонске разговоре са мајком.

"Звала сам хитну"

Ава Карабатић, која је недавно побјегла из дома у Реснику, гдје је живјела са својим доскорашњим емотивним партнером, а потом га поново пријавила за насиље, огласила се прије неколико дана на Инстаграму.

"Звала сам хитну јер ми је јако лоше, скоро сам пала у несвијест. Изашао ми је и хематом на оку од силине ударца које сам примила. Задржана сам у болници", написала је Ава.

На свом Инстаграму објавила је и фотографију на којој је показала повреде које, како тврди, има након што је била жртва насиља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Ава Карабатић

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