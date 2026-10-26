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Трамп: Избори у Бразилу изгледају као да су намјештени

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26.10.2026 21:21

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да предсједнички избори у Бразилу, на којима је побиједио љевичарски предсједник Луиз Ињасио Лула да Силва, изгледају као да су намјештени.

"Нисам стао ни на чију страну, али изгледало је као још једни намјештени избори. Изгледало ми је веома лоше", рекао је Трамп.

Према коначним подацима које је су објавиле бразилске власти, Лула је освојио је 51,79 одсто гласова, а његов противник сенатор Флавио Болсонаро, представник десничарске опозиције, добио је 48,21 одсто гласова.

Болсонаро је изјавио да не признаје резултате гласања и затражио њихово поништавање.

Лула је сада први политичар у савременој историји Бразила који је побиједио на предсједничким изборима након што је у првом кругу био у заостатку, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Бразил

избори

Флавио Болсонаро

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