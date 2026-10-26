Русија прва у свијету по резервама природног гаса

Аутор:АТВ редакција
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Русија се налази на првом мјесту у свијету по резервама природног гаса и другом мјесту по производњи, саопштила је прес-служба предсједника Русије.
"Наша земља заузима прво мјесто у свијету по резервама природног гаса и друго по производњи; посједује добро развијену инфраструктуру и значајну технолошку основу. Наставља се систематска диверсификација испорука ка истоку", истиче се у саопштењу Кремља.
Како се наводи, посљедњих година значајно је проширена ресурсна база, пуштени су у рад нови гасоводи и успостављен је перспективан сектор природног течног гаса, преноси Спутник.
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