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Русија прва у свијету по резервама природног гаса

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26.10.2026 20:58

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Теретни брод плови кроз ледене воде у зимском пејзажу.
Фото: pexels/ Raul Ling

Русија се налази на првом мјесту у свијету по резервама природног гаса и другом мјесту по производњи, саопштила је прес-служба предсједника Русије.

"Наша земља заузима прво мјесто у свијету по резервама природног гаса и друго по производњи; посједује добро развијену инфраструктуру и значајну технолошку основу. Наставља се систематска диверсификација испорука ка истоку", истиче се у саопштењу Кремља.

Како се наводи, посљедњих година значајно је проширена ресурсна база, пуштени су у рад нови гасоводи и успостављен је перспективан сектор природног течног гаса, преноси Спутник.

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Тагови :

руски гас

Русија

природни гас

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