Цијена нафте пала након разговора Саудијске Арабије и Ирана

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Цијене нафте данас су пале, при чему је сјеверноморском нафтом Брент трговано по цијени од око 115 долара за барел.
Истовремено је америчка сирова нафта WТИ појефтинила на око 101,5 долара, након разговора саудијских и иранских званичника у Техерану чији је циљ смањење билатералних тензија, пренио је Трејдинг економикс.
Саудијски министар одбране, принц Халид бин Салман, састао се са иранским предсједником Масудом Пезешкијаном и секретаром Врховног савјета за националну безбједност Мохсеном Резаијем, а разговорима су присуствовали и начелник пакистанске војске Асим Мунир и шеф турске обавјештајне службе Ибрахим Калин.
Разговори су одржани у тренутку појачаних безбједносних ризика на Блиском истоку, након што су јеменски Хути, које подржава Иран, у протеклим недјељама више пута напали Саудијску Арабију.
Наставак непријатељстава изазива забринутост инвеститора због могућности нових поремећаја у производњи нафте, њеној преради или извозу.
У међувремену, Сједињене Америчке Државе одобриле су у петак ослобађање до 400.000 барела нафте из Стратешких нафтних резерви како би био ублажен поремећај у снабдјевању изазван проблемима у рафинерији у Луизијани.
Могућности за повећање производње нафте у САД остају неизвесне, будући да су компаније и даље опрезне када је ријеч о великим инвестицијама због нестабилности цијена и геополитичких ризика.
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