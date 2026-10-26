Logo

Унаи Симон најбољи голман свијета

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.10.2026 22:47

Коментари:

0
Унаи Симон из Шпаније освојио је награду за најбољег голмана године у мушкој конкуренцији на церемонији додјеле „Златне лопте“, одржаној у позоришту „Лондон Паладијум“ у Лондону, у Енглеској, у понедјељак, 26. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Kin Cheung

Унаи Симон је проглашен за најбољег голмана на свету, док је иста награда у женској конкуренцији припала Кати Кол.

Поуздани чувар мреже Атлетик Билба, који је за "лавове" одиграо 244 утакмице, био је један од најистакнутијих голмана на Светском првенству 2026. године. Забележио је седам утакмица без примљеног гола и извео низ сјајних, атрактивних одбрана.

Примио је Симон само један гол током читавог турнира и заслужено дошао до великог признања.

Симон је 2024. године заузео друго место у избору за ову награду.

Ката Кол

Голманка Барселоне Ката Кол освојила је награду за најбољу фудбалску голманку.

Ката Кол
Ката Кол
Таnjug/AP Photo/Kin Cheung

Двадесетпетогодишња Кол имала је значајну улогу у освајању четири трофеја Барселоне у прошлој сезони. Каталонски клуб је током цијеле сезоне у Лиги Ф примио свега девет голова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

фудбалер

Златна лопта

Награда

голман

Ката Кол

Унаи Симон

Коментари (0)

Прочитајте више

Иако се додјела Златне лопте традиционално одржава у Паризу, домаћин јубиларне 70. свечаности биће вечерас Лондон.

Фудбал

Додјела Златне лопте у Лондону – Ко су номиновани?

3 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Умро човјек који је постигао историјски гол за њемачки фудбал!

12 ч

0
На Борчевом путу: Побједа над финским клубом "КуПС"

Емисије

На Борчевом путу: Побједа над финским клубом "КуПС"

1 д

0
Тренер Бајерна Венсан Компани долази на утакмицу њемачке Бундеслиге између Аугсбурга и Бајерна из Минхена у Аугсбургу, Њемачка, 10. октобра 2026. године.

Фудбал

Тренеру Бајерна позлило послије тренинга

3 д

0

Више из рубрике

Луис де ла Фуенте из Шпаније освојио је награду за најбољег тренера мушких екипа у 2026. години на церемонији додјеле „Златне лопте“, одржаној у позоришту „Лондон Паладијум“ у Лондону, у Енглеској, у понедјељак, 26. октобра 2026. године.

Фудбал

Луис де ла Фуенте најбољи тренер године!

2 ч

0
Ламин Јамал

Фудбал

Прва награда за Јамала!

2 ч

0
Иако се додјела Златне лопте традиционално одржава у Паризу, домаћин јубиларне 70. свечаности биће вечерас Лондон.

Фудбал

Додјела Златне лопте у Лондону – Ко су номиновани?

3 ч

0
Масимилијано Алегри суспендован на двије утакмице

Фудбал

Масимилијано Алегри суспендован на двије утакмице

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

55

Хари Кејн освајач Златне лопте!

23

40

Алексија Путељас је најбоља фудбалерка свијета!

23

27

Корал и Кејн најбољи нападачи на свијету

23

12

ПСЖ испред свих!

23

11

Тензије на Дедињу: Полицијски кордон испред Пинка након инцидента у Информеру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима