Унаи Симон најбољи голман свијета

Аутор:АТВ редакција
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Унаи Симон је проглашен за најбољег голмана на свету, док је иста награда у женској конкуренцији припала Кати Кол.
Поуздани чувар мреже Атлетик Билба, који је за "лавове" одиграо 244 утакмице, био је један од најистакнутијих голмана на Светском првенству 2026. године. Забележио је седам утакмица без примљеног гола и извео низ сјајних, атрактивних одбрана.
Примио је Симон само један гол током читавог турнира и заслужено дошао до великог признања.
Симон је 2024. године заузео друго место у избору за ову награду.
Голманка Барселоне Ката Кол освојила је награду за најбољу фудбалску голманку.
Двадесетпетогодишња Кол имала је значајну улогу у освајању четири трофеја Барселоне у прошлој сезони. Каталонски клуб је током цијеле сезоне у Лиги Ф примио свега девет голова.
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