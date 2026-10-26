ПСЖ испред свих!

Аутор:АТВ редакција
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ПСЖ је проглашен најбољим мушким клубом године, а награду је у име Парижана преузео Усмане Дембеле
ПСЖ је најбољи клуб за претходну сезону.
Освајању награде највише је помогао други везани трофеј у Лиги шампиона, а није нашкодила ни титула у Лиги 1.
Прошлогодишњи освајач "Златне лопте" Усман Дембеле примио је награду у име клуба. Према оцјени организатора, нема сумње да је ријеч је о најбољем тиму на свијету.
PSG IS THE MEN’S CLUB OF THE YEAR! Bravo Paris! 🔴🔵
#ballondor https://t.co/MTOjrwxLd8— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Боде Глимт, Арсенал, Бајерн Минхен и Фламенго су се такође надали до посљедњег тренутка, пише РТС.
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