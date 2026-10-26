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ПСЖ испред свих!

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26.10.2026 23:12

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Усман Дембеле
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

ПСЖ је проглашен најбољим мушким клубом године, а награду је у име Парижана преузео Усмане Дембеле

ПСЖ је најбољи клуб за претходну сезону.

Освајању награде највише је помогао други везани трофеј у Лиги шампиона, а није нашкодила ни титула у Лиги 1.

Прошлогодишњи освајач "Златне лопте" Усман Дембеле примио је награду у име клуба. Према оцјени организатора, нема сумње да је ријеч је о најбољем тиму на свијету.

Боде Глимт, Арсенал, Бајерн Минхен и Фламенго су се такође надали до посљедњег тренутка, пише РТС.

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Тагови :

ПСЖ

Усман Дембеле

Златна лопта

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