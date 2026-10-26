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Хари Кејн освајач Златне лопте!

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26.10.2026 23:55

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Хари Кејн освајач Златне лопте!
Фото: Tanjug/AP/Kin Cheung

Хари Кејн је први пут у каријери добио Златну лопту и постао први енглески фудбалер још од Мајкла Овена коме је то успило.

Усман Дембеле, Ерлинг Холанд, Хвича Кварацхелија, Килијан Мбапе, Лионел Меси, Мајкл Олисе, Родри, Фабијан Руис и Ламин Јамал су били међу десет најбољих, преноси РТС.

Hаграду је уручио Роналдо Назарио да Лима, који је и сам два пута био освајач Златне лопте - 1997. и 2002. године.

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Тагови :

Хари Кејн

Златна лопта

фудбалер

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