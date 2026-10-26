Хари Кејн освајач Златне лопте!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хари Кејн је први пут у каријери добио Златну лопту и постао први енглески фудбалер још од Мајкла Овена коме је то успило.
Усман Дембеле, Ерлинг Холанд, Хвича Кварацхелија, Килијан Мбапе, Лионел Меси, Мајкл Олисе, Родри, Фабијан Руис и Ламин Јамал су били међу десет најбољих, преноси РТС.
HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR!
#ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Hаграду је уручио Роналдо Назарио да Лима, који је и сам два пута био освајач Златне лопте - 1997. и 2002. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму