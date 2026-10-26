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Букајо Сака награђен за хуманитарни рад

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26.10.2026 22:54

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Букајо Сака
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Енглески репрезентативац и фудбалер Арсенала Букајо Сака добио је признање које се додељује најистакнутијем појединцу у области хуманитарног рада.

Сака је награђен за допринос хуманитарној организацији "BigShoe Medical Charity", која помаже у обезбеђивању медицинске његе онима којима је најпотребнија.

Од 2022. године, Сака сарађује са поменутом организацијом, захваљујући чему је обезбијеђено финансирање 120 медицинских операција које су промијениле животе дјеце у Кану, у Нигерији. Међу захватима су операције киле и тумора на мозгу, преноси РТС.

Нигеријски пјевач, текстописац и музички продуцент Бурна Бој је уручио ову награду, која носи име по Бразилцу Сократесу.

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Тагови :

Букајо Сака

Награда

фудбалер

Хуманитарни рад

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