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Луис де ла Фуенте најбољи тренер године!

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26.10.2026 22:33

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Луис де ла Фуенте из Шпаније освојио је награду за најбољег тренера мушких екипа у 2026. години на церемонији додјеле „Златне лопте“, одржаној у позоришту „Лондон Паладијум“ у Лондону, у Енглеској, у понедјељак, 26. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Kin Cheung

Луис де ла Фуенте освојио је награду за најбољег тренера мушког фудбала на свијету за 2026. годину на церемонији додјеле Златне лопте.

Награда за најбољег тренера у мушкој конкуренцији припала је Луису де ла Фуентеу. Селектор Шпаније, који је овог љета своју репрезентацију у финалу Свјетског првенства повео до побједе над Аргентином, награду је посветио цијелом тиму.

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Тагови :

фудбалер

Златна лопта

Луис де ла Фуенте

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