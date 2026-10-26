Луис де ла Фуенте најбољи тренер године!

Аутор:АТВ редакција
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Луис де ла Фуенте освојио је награду за најбољег тренера мушког фудбала на свијету за 2026. годину на церемонији додјеле Златне лопте.
Награда за најбољег тренера у мушкој конкуренцији припала је Луису де ла Фуентеу. Селектор Шпаније, који је овог љета своју репрезентацију у финалу Свјетског првенства повео до побједе над Аргентином, награду је посветио цијелом тиму.
LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR!
#ballondor https://t.co/asoNfyDyM7— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
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