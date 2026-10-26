Сув ваздух у стану може да смета бебама: Родитељи често праве ову грешку

Аутор:АТВ редакција
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Радијатори и пећи током зиме исушују ваздух у стану, а бебе то често осјете кроз зачепљен нос, испуцале усне и суву кожу. Овлаживач ваздуха може да помогне, али само ако се правилно користи и редовно чисти.
Како наводи америчка клиника Мајо (Mayo Clinic), сув ваздух у затвореном простору чест је узрок сувих синуса, крварења из носа и испуцалих усана, а овлаживач може да ублажи те тегобе. Код дјеце с прехладом, додаје Мајо клиника, влажнији ваздух може да олакша дисање кроз зачепљен нос.
Бебе дишу углавном кроз нос, па им зачепљен нос отежава храњење и спавање. Британски медицински портал Patient.info наводи да зачепљеност код беба најчешће настаје због слузи која се нормално скупља у носу, а код прехладе може да траје и до двије седмице.
Америчка агенција за заштиту животне средине (ЕПА) препоручује да релативна влажност у дому буде између 30 и 50 одсто. Када је влажност већа од тога, стварају се услови за појаву буђи и гриња, што може да изазове проблеме с дисањем и погорша алергије.
Зато овлаживач не треба да ради без контроле. Влажност се лако прати хигрометром, малим уређајем који се купује засебно или је већ уграђен у неке овлаживаче. Ако су зидови, прозори или постељина стално влажни на додир, ваздуха је превише влажан.
Мајо клиника савјетује да се за дјецу увијек користе овлаживачи с хладном паром. Топла пара и врела вода из уређаја за гријање могу да опеку дијете које им приђе преблизу или преврне уређај. Оба типа овлаживача подједнако влаже ваздух, јер пара до доњих дисајних путева стиже исте температуре.
Медицинска енциклопедија А.Д.А.М., коју користе америчке болнице, препоручује да овлаживач буде удаљен око два метра од кревета.
Мајо клиника наглашава и да још нема довољно доказа о томе да овлаживач ублажава симптоме прехладе, те да је потребно више истраживања. Овлаживач служи искључиво за влажење ваздуха, па се у њега не сипају етерична уља нити други препарати.
Највећи ризик представља вода која дуго стоји у посуди. Према ЕПА-и, ултразвучни овлаживачи и они с ротирајућим диском, који производе хладну пару, могу да распрше микроорганизме и минерале из посуде у ваздух. Мајо клиника упозорава да пара из прљавог овлаживача чак и код здравих људи може да изазове симптоме сличне грипу, па и инфекције плућа.
ЕПА зато савјетује да се вода у овлаживачу мијења сваког дана, а посуда темељно чисти свака три дана и брише док не буде потпуно сува. Ако се користи средство за чишћење, посуду треба добро испрати како хемикалије не би завршиле у ваздуху.
Препоручује се и дестилована вода умјесто воде из чесме. Вода из чесме садржи минерале који се таложе у уређају и могу да доспију у ваздух у облику бијеле прашине.
Ако је нос зачепљен, портал Patient.info наводи да могу да помогну капи или спреј с физиолошким раствором, који разрјеђују слуз и олакшавају њено избацивање. Капи се дају непосредно прије храњења и само када је нос зачепљен, јер пречеста употреба може да иритира кожу око носа.
Ако беба тешко дише, одбија храну или је зачепљеност праћена повишеном температуром, родитељи треба да се јаве педијатру, а не да чекају да овлаживач или капи ријеше проблем.
(Кликс)
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