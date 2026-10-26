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Алексија Путељас је најбоља фудбалерка свијета!

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26.10.2026 23:40

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Алексија Путељас
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Фудбалерка Барселоне је трећи пут у каријери добила Златну лопту.

Међу десет најбољих нашле су се и Мелчи Думорнеј, Темва Чавинга, Каролин Грејем Хансен, Патри Гихаро, Пернил Хардер, Ева Пајор, Клаудија Пина, Алесија Русо и Бани Шо.

Мајкл Овен, освајач Златне лопте из 2001. године је уручио награду, преноси РТС.

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Тагови :

Алексија Путељас

Златна лопта

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