Алексија Путељас је најбоља фудбалерка свијета!

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Фудбалерка Барселоне је трећи пут у каријери добила Златну лопту.
Међу десет најбољих нашле су се и Мелчи Думорнеј, Темва Чавинга, Каролин Грејем Хансен, Патри Гихаро, Пернил Хардер, Ева Пајор, Клаудија Пина, Алесија Русо и Бани Шо.
Мајкл Овен, освајач Златне лопте из 2001. године је уручио награду, преноси РТС.
ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner!
#ballondor https://t.co/hctM4DvwuB— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
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