Прва награда за Јамала!

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалер Ламин Јамал добитник је Копа трофеј за најбољег младог фудбалера на додјели Златне лопте 2026. године.
Трећу годину заредом је Барселонин најбољи фудбалер добио ласкаво признање.
У конкуренцији су осим Јамала били Пау Кубарси, Ворен Заир-Емери, Ленарт Карл и Јан Диоманде.
Награду је уручио некадашњи освајач из 2004. године, Андреј Шевченко.
LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR!
✅ 2024
✅ 2025
✅ 2026
The Spanish wonderboy is unstoppable.
#ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Копа трофеј је престижна фудбалска награда коју француски часопис France Football додељује најбољем фудбалеру свијета млађем од 21 године. Награда се уручује сваке године током заједничке церемоније са Златном лоптом.
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