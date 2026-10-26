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Прва награда за Јамала!

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26.10.2026 22:06

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Ламин Јамал
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Фудбалер Ламин Јамал добитник је Копа трофеј за најбољег младог фудбалера на додјели Златне лопте 2026. године.

Трећу годину заредом је Барселонин најбољи фудбалер добио ласкаво признање.

У конкуренцији су осим Јамала били Пау Кубарси, Ворен Заир-Емери, Ленарт Карл и Јан Диоманде.

Награду је уручио некадашњи освајач из 2004. године, Андреј Шевченко.

Шта је Копа трофеј?

Копа трофеј је престижна фудбалска награда коју француски часопис France Football додељује најбољем фудбалеру свијета млађем од 21 године. Награда се уручује сваке године током заједничке церемоније са Златном лоптом.

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Тагови :

Ламин Јамал

Златна лопта

Копа трофеј

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