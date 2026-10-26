Жени у Загребу извадили цијели желудац, а није имала рак

Аутор:АТВ редакција
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Пацијенткињи је крајем 2023. године због погрешне дијагнозе карцинома одстрањен цијели желудац, а накнадно се показало да је имала бенигни тумор који није захтијевао такву операцију.
Општинско казнено државно тужилаштво у Загребу подигло је оптужницу против љекарке из КБЦ-а Сестре милосрднице која је поставила дијагнозу, пише „Јутарњи лист“.
Пацијенткињи су током операције у КБЦ-у Загреб, осим желуца, одстрањени и лимфни чворови, трбушна марамица, слијепо цријево и жучна кеса. Тужилаштво терети љекарку да је налаз биопсије погрешно протумачила као аденокарцином, иако је ријеч била о бенигном неуроендокрином тумору.
Према оптужници, љекарка није обавила додатне претраге којима је могла бити утврђена тачна дијагноза. Терети се за несавјесно лијечење којим је из нехата проузрокована нарочито тешка тјелесна повреда, а тужилаштво тражи годину дана затвора.
Пацијенткиња је испричала да је након операције трпјела несносне болове те да је тек накнадна анализа одстрањеног желуца показала да није имала дијагностиковани карцином.
„Имам инвалидитет од 80 одсто, а сада имам стопостотно тјелесно оштећење“, рекла је, додајући да је и интерни надзор болнице утврдио стручни пропуст у њеном лијечењу.
Оптужена љекарка одбацује одговорност, тврдећи да су обављена додатна тестирања те да су други љекари прије операције требало да се увјере да је дијагностичка обрада завршена.
Хирург који је обавио захват потврдио је да током операције није могао напипати тумор, али је наставио захват због налаза који је указивао на карцином.
Судске вјештакиње утврдиле су стручни пропуст приликом постављања дијагнозе, као и тешке и трајне посљедице операције.
Пацијенткиња данас пати од мучнине, повраћања, пролива, значајног губитка тјелесне тежине и психичких тегоба, укључујући посттрауматски стресни поремећај (ПТСП).
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