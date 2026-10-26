Земљотрес у Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 2,9 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 26. октобра 2026. у 14.14 часова, на подручју Црне Горе.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 42.55 и дужине 19.53, 25 километара од Подгорице.
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Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
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