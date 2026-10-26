Аутор:АТВ редакција
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Освајач 22 гренд слем титуле учествоваће на егзибиционом турниру у Лас Вегасу, који је заказан за 27. фебруар 2027. године, потврдили су организатори у понедјељак.
Надалу ово неће бити први наступ у Лас Вегасу, с обзиром на то да је током своје посљедње професионалне сезоне, 2024. године, у овом граду одиграо егзибициони меч против сународника Карлоса Алкараза.
За сада није познато ко ће још учествовати на турниру, као ни по којем формату ће се играти. Организатори су најавили да ће више детаља бити објављено у наредним седмицама.
Егзибиција у Лас Вегасу биће одржана непосредно уочи мастерса у Индијан Велсу, једног од најзначајнијих турнира из серије АТП 1000.
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