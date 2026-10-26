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Зверев: Мишљење Бекера ме не занима

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26.10.2026 20:55

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Зверев: Мишљење Бекера ме не занима
Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

Њемачки тенисер Саша Зверев каже да га не интересује шта о њему има да каже Борис Бекер.

Бекер је, како каже Зверев, често умио да га критикује током претходних сезона.

Ове нема пуно разлога за то, пошто је Зверев освојио двије гренд слем титуле и постаће први играч планете.

"Само ме је једна особа критиковала, да будем искрен, његово мишљење ме већ неколико година заправо не занима", рекао је Зверев уочи турнира у Бечу.

"Сваки пут када је та особа нешто рекла, десило се управо супротно", казао је Зверев.

Зверев ће у Бечу у првом колу играти против Шпанца Мартина Ландалусеа.

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Тагови :

Александар Зверев

Boris Beker

тенис

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