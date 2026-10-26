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РИК саопштио најновије резултате избора у Србији: Студентска листа добија 140 мандата?

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26.10.2026 21:45

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Парламентарни избори у Србији
Фото: TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Републичка изборна комисија (РИК) објавила је на вечерашњој сједници прелиминарне резултате ванредних парламентарних избора у Србији.

Према ријечима предсједника РИК-а Владимира Димитријевића, прелиминарни резултати су са обрађених 8.187 бирачким мјеста, обрађених закључно са данашњим даном у 20 часова.

"Што се тиче броја бирача уписаних у бирачки списак, говоримо о до сада обрађеном материјалу, то је 6.253.475. Број бирача који је изашао на изборе је 4.304.641, до сада обрађен. Гласало је од тог броја 4.301.985 бирача, од тога неважећих гласачких листића 55.472, а важећих 4.246.513", рекао је Димитријевић.

Што се тиче броја и процента гласова које је добила свака листа, наводи да листа "Александар Вучић - Уједињена Србија", на основу до сада обрађених резултата, је освојила 1.685.022 гласа, односно 39,17 одсто, што је за сада 104 мандата у Народној скупштини Србије.

Листа "Ивица Дачић - Фактор стабилности" освојила је 93.280 гласова, односно 2,17 одсто и остала без мандата у скупштини Србије.

Листа "Студентска листа - студенти побеђују" освојила је 2.267.615 гласова, или 52,71 одсто, што тренутно чини 140 мандата и апсолутну већину од укупног броја посланика.

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Тагови :

Србија

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Избори у Србији 2026

Студентска листа

Александар Вучић

Уједињена Српска

Коментари (6)

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