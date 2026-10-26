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Стотине хиљада сајтова у Италији подложно хакерским нападима

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26.10.2026 22:28

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Илустрација у којој хакер гледа хакерски извјештај на монитор
Фото: Pexel/Tima Miroshnichenko

Више од 285.000 интернет сајтова у Италији изложено је ризику од сајбер напада због озбиљних безбједносних пропуста у софтверу PHP, упозорила је Национална агенција за сајбер безбједност Италије (АЦН).

Нападачи би могли да искористе рањивости за приступ системима без лозинке, крађу података, измену садржаја сајтова или обустављање њиховог рада, објавио је лист „Соле 24 Оре“.

Иако су исправке за два пропуста већ доступне, чак 81,9 одсто проверених сајтова и даље користи рањиве верзије софтвера. Оба пропуста оцјењена су са 9,2 од 10 по степену озбиљности, а на интернету су већ доступна упутства за њихово искоришћавање.

Према подацима агенције до 25. октобра, у Италији је идентификовано 741.523 сајта који користе PHP, а верзија софтвера могла је да се провјери на 348.130. Од њих је 285.149 користило рањиве верзије. Током посљедња 24 сата посматраног периода ажурирања су инсталирана на само 1.569 сајтова, преноси Спутник.

Ситуацију додатно отежава трећи безбједносни пропуст, за који још нема исправке. Ризик се привремено може смањити искључивањем одређене функционалности.

АЦН је позвала администраторе да одмах инсталирају доступна ажурирања и провере да ли су пропусти отклоњени. Ако ажурирање није могуће, препоручује се искључивање рањивих услуга, па и привремена обустава рада сајта.

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Тагови :

сајбер напад

Италија

подаци

Сајбер криминал

безбједност

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